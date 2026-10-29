Trieste, previsioni meteo del 30 ottobre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per domani, venerdì 30 ottobre, annuncia una giornata stabile, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e nessuna pioggia prevista. La presenza di un campo di alta pressione sul Nord Est favorirà condizioni meteorologiche generalmente tranquille, con ampie possibilità di vedere il sole. Le temperature saranno comprese tra una minima di 14°C e una massima di 17°C. A caratterizzare la giornata sarà soprattutto il vento, previsto teso da Est-Nordest sia al mattino sia al pomeriggio. Il mare sarà poco mosso e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: cielo poco nuvoloso e vento teso da Est-Nordest

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con condizioni stabili e senza precipitazioni previste. La temperatura minima si attesterà intorno ai 14°C, mantenendo il clima relativamente mite anche al mattino. I venti soffieranno tesi da Est-Nordest. Sarà dunque soprattutto la ventilazione a influenzare le condizioni percepite all’aperto, in particolare lungo la costa e nelle aree maggiormente esposte. Nonostante il vento, il quadro meteorologico resterà tranquillo: non sono previste piogge e non sono segnalate allerte per la giornata di venerdì.

Pomeriggio: massime di 17°C e condizioni stabili

Nel pomeriggio la temperatura massima raggiungerà i 17°C. Il cielo continuerà a presentarsi poco nuvoloso, con alternanza limitata di nubi e schiarite e senza segnali di un peggioramento significativo. La ventilazione resterà tesa da Est-Nordest, mantenendo il vento come elemento più rilevante delle previsioni per Trieste. Le condizioni atmosferiche saranno comunque stabili, grazie alla presenza dell’alta pressione. Per chi si sposterà in città o lungo il litorale, il tempo si manterrà asciutto. Il vento sostenuto sarà però da considerare nella scelta dell’abbigliamento, soprattutto durante le attività all’aperto.

Sera e mare: niente pioggia e mare poco mosso

Anche in serata non sono previste precipitazioni. La nuvolosità dovrebbe rimanere contenuta, in linea con l’andamento stabile atteso durante il resto della giornata. Il mare è previsto poco mosso, secondo le indicazioni specifiche per Trieste. Le temperature diminuiranno gradualmente dopo la massima pomeridiana, mentre il vento continuerà a rappresentare il principale elemento da monitorare. Non risultano allerte meteo segnalate per il capoluogo giuliano. Il quadro complessivo resta quindi favorevole, con cielo poco nuvoloso e assenza di fenomeni significativi.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 31 ottobre: è atteso un cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, con condizioni nel complesso stabili;

è atteso un cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, con condizioni nel complesso stabili; Domenica 1° novembre: potranno alternarsi nubi sparse e schiarite, senza indicazioni di un cambiamento significativo del quadro generale;

potranno alternarsi nubi sparse e schiarite, senza indicazioni di un cambiamento significativo del quadro generale; Lunedì 2 novembre: la tendenza resta orientata verso condizioni poco nuvolose o con nubi sparse, in un contesto ancora variabile ma senza peggioramenti specifici indicati.

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