Trieste, previsioni meteo del 3 novembre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per domani, martedì 3 novembre, sarà caratterizzato da una giornata variabile, con nubi alternate a schiarite e ampie aperture attese soprattutto in serata. Non sono previste precipitazioni, ma a condizionare il quadro meteorologico sarà il vento forte da Est-Nordest, previsto sia al mattino sia nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra una minima di 10°C e una massima di 13°C, mentre il mare sarà mosso. È inoltre segnalata un’allerta meteo per vento.

Mattino: nuvole e vento forte da Est-Nordest

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da cieli nuvolosi, alternati a qualche schiarita. La temperatura minima si attesterà intorno ai 10°C, mentre i venti soffieranno forti da Est-Nordest. La ventilazione sarà l’aspetto da seguire con maggiore attenzione, anche in considerazione dell’allerta meteo per vento segnalata. Non sono previste piogge, ma le condizioni lungo la costa potranno risultare più impegnative a causa delle raffiche.

Pomeriggio: schiarite alternate alle nubi e massima di 13°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentare una nuvolosità irregolare, con nubi sparse alternate a momenti più soleggiati. Le temperature raggiungeranno una massima di 13°C, senza variazioni particolarmente significative rispetto alle ore centrali. I venti resteranno forti da Est-Nordest, mantenendo una componente orientale ben presente sul territorio triestino. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.068 metri. Il mare sarà mosso, in un contesto caratterizzato da una ventilazione sostenuta.

Sera: arrivano ampi rasserenamenti, ma resta il vento

La tendenza per le ore serali sarà più favorevole dal punto di vista della nuvolosità. Dopo una giornata con alternanza di nubi e schiarite, sono previsti ampi rasserenamenti, con cieli progressivamente più aperti. Non sono attese precipitazioni neppure in serata. La ventilazione orientale e le condizioni del mare resteranno tuttavia elementi da considerare, mentre l’allerta per vento rimane il principale avviso meteorologico della giornata.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 4 novembre: sono attese ancora nubi sparse alternate a schiarite;

sono attese ancora nubi sparse alternate a schiarite; Giovedì 5 novembre: il cielo sarà poco nuvoloso, con maggiori spazi soleggiati;

il cielo sarà poco nuvoloso, con maggiori spazi soleggiati; Venerdì 6 novembre: è previsto tempo ancora poco nuvoloso, con condizioni più stabili.

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