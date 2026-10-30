Udine, previsioni meteo del 31 ottobre 2026

UDINE – Il meteo a Udine per domani, sabato 31 ottobre, sarà caratterizzato da condizioni stabili e prevalentemente soleggiate. Un campo di alta pressione interesserà il Friuli Venezia Giulia, favorendo cieli sereni o poco nuvolosi su pianure, Prealpi e Alpi. Non sono previste precipitazioni sul capoluogo friulano, dove le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 16°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord-Nordest e in successiva rotazione da Ovest-Nordovest. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: temperature fresche e cieli poco nuvolosi

La giornata inizierà con temperature piuttosto basse, soprattutto nelle prime ore del mattino. La minima prevista a Udine è di 6°C, mentre il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. I venti saranno deboli da Nord-Nordest e non sono previste precipitazioni. Il quadro meteorologico resterà quindi stabile, con condizioni asciutte su tutta l’area urbana e nelle zone circostanti.

Pomeriggio: sole e massime fino a 16°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile, con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere una massima di 16°C, rendendo le ore centrali della giornata più miti rispetto al mattino. La ventilazione, inizialmente dai quadranti settentrionali, tenderà a ruotare da Ovest-Nordovest, mantenendosi debole. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.160 metri.

Sera: condizioni stabili e assenza di precipitazioni

Anche la serata trascorrerà senza particolari variazioni. Il cielo resterà in prevalenza poco nuvoloso e non sono attese piogge. Con il calare del sole le temperature torneranno a diminuire, riportando condizioni più fresche sul territorio udinese. La giornata si concluderà quindi con tempo asciutto e stabile, senza allerte meteo segnalate.

Tendenza meteo Udine

Domenica 1° novembre: sono attesi cieli poco o parzialmente nuvolosi, con alternanza di schiarite e nubi;

sono attesi cieli poco o parzialmente nuvolosi, con alternanza di schiarite e nubi; Lunedì 2 novembre: il tempo sarà variabile, con nuvolosità sparsa sul territorio udinese;

il tempo sarà variabile, con nuvolosità sparsa sul territorio udinese; Martedì 3 novembre: continueranno condizioni variabili, con nubi alternate a possibili aperture.

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