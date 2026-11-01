Tortona non ha scampo a casa di un’APU solida e attenta

UDINE – L’Old Wild West Udine interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive con una vittoria convincente per 86 a 77 sulla Bertram Dortona al Palasport Carnea – CrediFriuli.

I bianconeri, a parte un passaggio a vuoto nel terzo quarto, sono stati avanti per tutto il match, mettendo in mostra una difesa tignosa ed a maglie strette in cui, tra gli avversari, il solo Maddox (top scorer con 28 punti) è riuscito a fare il bello ed il cattivo tempo. In attacco, poi, sono tornati finalmente i “bottini” importanti, con ben quattro giocatori in doppia cifra, e delle percentuali “normali” al tiro da tre punti (33,3%).

Unica nota negativa è quella legata alla nuova prova incolore di Valentine, tenuto in panchina per tutto l’ultimo quarto, ed autore di 4 miseri punti e di un eloquente 0/4 dalla distanza. Non pare che, comunque, il giocatore sia in discussione tant’è che, nel dopo partita, coach Vertemati, dettosi molto soddisfatto della prova dei suoi, si è limitato ad aggiungere che “dobbiamo aspettare i giocatori che sono un po’ indietro”.

Tra i singoli, ottime le prove dei playmaker Sisko (14 punti, 5 assist), capace di dispensare passaggi ben calibrati e di segnare punti importanti, soprattutto nel terzo quarto e di Calzavara, venuto fuori alla distanza con accelerazioni concluse con appoggi a canestro o con tiri in sospesone “vecchio stile”. Anche nel reparto lunghi sono arrivate buone notizie, con la buona prova dell’ala Bendzius (12 punti, grazie anche a due triple “di tabella”) e la nuova vittoria nella statistica dei rimbalzi (36 a 32).

Domenica prossima, i bianconeri giocheranno in trasferta contro la formazione dell’Openjobmetis Varese dell’ex Ikangi: i lombardi hanno due punti in più dei friulani e sono reduci dalla sonante vittoria esterna sula Scaligera Verona.

APU OLD WILD WEST UDINE – BERTRAM DERTHONA TORTONA 86 – 77 (19-14, 40-33, 57-53)

APU OLD WILD WEST UDINE – Mobio 4, Spencer 4,Sisko 14, Bjedov n.e., Bucarelli 3, Bendzius 12, Battle 16, McGlynn 9, Grassi n.e., Calzavara 18, Cavallero 2, Valentine 4. All. Vertemati.

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Eboua 1, Hubb 5, Gorham 9, Pecchia, Alibegovic 5, Di Meo n.e., Bortolani 10, Olejniczak 7, Maddox 28, Gazzotti n.e., Jallow 2, Durham 10. All. Fioretti.

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