San Giorgio di Nogaro, si cerca autista scuolabus e manutentore: domande entro il 6 novembre

SAN GIORGIO DI NOGARO – Nuova opportunità di lavoro a tempo indeterminato nella Bassa Friulana. Il Comune di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, ha aperto una selezione per l’assunzione di un operaio manutentore e autista scuolabus, con contratto a tempo pieno di 36 ore settimanali.

Le candidature sono aperte dal 26 ottobre e potranno essere presentate fino alle ore 13 di venerdì 6 novembre 2026, attraverso il Centro per l’impiego di Cervignano del Friuli. La procedura prevede una graduatoria iniziale e una successiva prova pratica di idoneità.

Le mansioni previste: guida dello scuolabus e manutenzione

La figura ricercata sarà inserita nell’organico comunale con inquadramento nella categoria B, posizione economica B1, secondo il contratto collettivo regionale del comparto unico del pubblico impiego del Friuli-Venezia Giulia.

Il lavoratore dovrà occuparsi della conduzione dello scuolabus comunale, della verifica dell’efficienza dei mezzi e di attività di manutenzione del patrimonio pubblico.

Tra i compiti previsti figurano la cura del verde, l’utilizzo di attrezzature e macchinari e piccoli interventi di manutenzione stradale, edile, idraulica ed elettrica, nei limiti delle competenze richieste dal profilo.

Chi può partecipare, patenti e requisiti richiesti

Per candidarsi è sufficiente aver assolto l’obbligo scolastico, senza necessità di possedere un diploma di scuola superiore. Sono però indispensabili specifiche abilitazioni alla guida.

Il bando richiede infatti il possesso delle patenti B e D e della CQC (Carta di qualificazione del conducente) per il trasporto di persone, tutte in corso di validità e non soggette a sospensione o revoca.

Occorre inoltre possedere i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, essere idonei dal punto di vista psicofisico alle mansioni previste e disporre di un ISEE valido, necessario per la formazione della graduatoria.

La partecipazione è consentita ai cittadini italiani e dell’Unione europea, oltre alle altre categorie di cittadini stranieri ammesse dalla normativa e specificate nell’avviso.

Candidature entro il 6 novembre

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica al Centro per l’impiego di Cervignano del Friuli, all’indirizzo:

selezionientipubblici.cervignano@regione.fvg.it

È necessario allegare il modulo di adesione compilato e firmato, una copia del documento d’identità in corso di validità e l’autodichiarazione relativa all’ISEE. Dove previsto, vanno aggiunti il permesso di soggiorno e l’attestazione dello stato di disoccupazione per gli iscritti ai Centri per l’impiego di altre Regioni.

Il bando completo e il modulo per presentare domanda sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Soltanto in caso di comprovata necessità sarà possibile concordare un appuntamento per consegnare la documentazione, contattando preventivamente il Centro per l’impiego.

Come funziona la selezione e dove si svolgerà la prova

La procedura è un avviamento a selezione nella Pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 56/1987.

Il Centro per l’impiego formerà una graduatoria considerando valore ISEE, eventuale stato di disoccupazione e numero di figli minorenni. Il Comune convocherà successivamente i candidati secondo l’ordine stabilito.

La prova sarà di carattere pratico-operativo e servirà a verificare l’idoneità alle mansioni, con particolare attenzione alla manutenzione, all’utilizzo delle attrezzature e alla conduzione dei mezzi comunali.

Le prove si svolgeranno presso il magazzino comunale di via Annia 23, eventualmente anche in altre strutture individuate dalla commissione. Data e orario saranno comunicati ai candidati con almeno dieci giorni di preavviso e pubblicati sul sito del Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l’impiego di Cervignano del Friuli ai numeri 0432 207820 e 0432 207838.

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