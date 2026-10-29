Medici di famiglia, novità a San Giorgio, Carlino e Marano: arriva il Dott. Cesare Nobile

Novità per l’assistenza sanitaria nella Bassa Friulana. Da domenica 1° novembre 2026 prenderà servizio il nuovo medico di medicina generale Cesare Nobile, che opererà negli ambulatori di Marano Lagunare e Carlino. Lo ha comunicato l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC), precisando anche le modalità di assegnazione degli assistiti.

Per agevolare le operazioni amministrative legate all’arrivo del nuovo professionista, è stata disposta un’apertura straordinaria dell’Anagrafe sanitaria di San Giorgio di Nogaro dal 2 al 6 novembre.

Chi sarà assegnato automaticamente al nuovo medico

Secondo quanto comunicato dall’ASUFC, i cittadini che al 31 ottobre risulteranno ancora privi del medico di famiglia e che in precedenza erano assistiti dal dottor Federico Maria Lambiase saranno assegnati automaticamente al dottor Nobile.

Per queste persone non sarà necessario presentare una nuova domanda di scelta del medico. Gli interessati riceveranno tramite posta ordinaria una comunicazione dell’Azienda sanitaria, accompagnata dalla tessera sanitaria.

Chi invece deve effettuare una nuova scelta o richiedere informazioni sulla propria posizione può rivolgersi agli sportelli dell’Anagrafe sanitaria, verificando le disponibilità dei professionisti.

Dove riceve il dottor Nobile: ambulatori e orari

Il nuovo medico svolgerà la propria attività in due sedi, con visite su appuntamento, salvo urgenze.

Marano Lagunare – Piazza Olivotto 6

Lunedì: 14.00-17.00

Mercoledì: 9.00-12.00

Venerdì: 9.00-12.00

Carlino – Via Marano 1

Martedì: 9.00-12.00

Giovedì: 14.00-17.00

Per contattare il medico e concordare un appuntamento è disponibile il numero 379 1942628.

San Giorgio di Nogaro, sportello sanitario aperto tutti i giorni dal 2 al 6 novembre

In occasione dell’avvio dell’attività del dottor Nobile, l’Ufficio Anagrafe sanitaria di San Giorgio di Nogaro, situato nella sede distrettuale di via Palmanova 1, osserverà un’apertura straordinaria.

Da lunedì 2 a venerdì 6 novembre 2026, lo sportello sarà accessibile tutti i giorni dalle 9 alle 12.30.

L’ufficio si occupa, tra le altre attività, della scelta e della revoca del medico di famiglia. Per le pratiche amministrative è opportuno avere con sé tessera sanitaria, documento d’identità e codice fiscale.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0431 624815.

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