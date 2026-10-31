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A Codroipo il simposio sui 300 anni dalla nascita di Ludovico Manin

A Villa Manin il convegno dedicato all’ultimo doge di Venezia, nell’ambito del Festival dei Tiepolo e del Settecento Europa 2026. Il vicegovernatore Mario Anzil ha sottolineato il ruolo del Friuli nella storia veneziana ed europea.
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19 ore fa

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Il vicegovernatore durante il suo intervento
Il vicegovernatore durante il suo intervento
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CODROIPO – Il simposio sui 300 anni dalla nascita dell’ultimo doge di Venezia, Lodovico Manin, si è svolto il 31 ottobre 2026 a Villa Manin di Passariano, nell’ambito del Festival dei Tiepolo e del Settecento Europa 2026.

All’evento, intitolato “LODOVICO MANIN, IL DOGE CHE SALVÒ VENEZIA? Simposio nei 300 anni dalla nascita dell’ultimo Doge di Venezia“, è intervenuto il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, che ha detto: “Avere visione in campo culturale significa infatti saper valorizzare nuovi argomenti di ricerca. Questo è l’unico convegno a livello globale focalizzato su tale ricorrenza: un’opportunità di grande rilievo per approfondire e ricostruire il ruolo del Friuli e dell’intera nostra regione nella storia della Repubblica di Venezia e d’Europa”.

Nell’occasione il rappresentante della Giunta regionale ha ringraziato l’associazione Itineraria e la sua presidente Maria Paola Frattolin: “per la visione dimostrata nell’individuare nuovi temi di interesse e per la tenacia nel riunire illustri studiosi attorno al tricentenario della nascita dell’ultimo doge, Ludovico Manin, che proprio qui a Villa Manin – ha concluso Anzil – ebbe la sua dimora”.

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