Mortegliano, inaugurata la nuova mensa: Riccardi sulle linee guida per maiale e prosciutto

MORTEGLIANO – La nuova mensa scolastica comunale è stata inaugurata il 31 ottobre 2026 a Mortegliano. A margine della cerimonia, l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha detto: “L’inaugurazione di questa mensa scolastica rappresenta un ulteriore risultato che si aggiunge all’importante mole di interventi che abbiamo garantito nel corso di questi anni, in particolare a partire da tre anni fa, quando questa comunità è stata duramente colpita dalla grandinata”. Alla cerimonia era presente, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.

Il rappresentante della Giunta regionale ha riconosciuto alla comunità locale il merito di aver affrontato l’emergenza provocata dalla grandinata. «Allo stesso tempo – ha aggiunto Riccardi – ringrazio il sindaco e la sua amministrazione, perché credo che insieme abbiamo dato prova di grande efficienza e solidità nel rapporto tra le istituzioni».

Riccardi ha spiegato che la mensa scolastica è anche un luogo di confronto e di crescita: i ragazzi vivono insieme l’esperienza della condivisione e imparano a rispettare regole definite per la tutela della propria salute.

Le linee guida non escludono maiale e prosciutto di San Daniele

Nel corso dell’inaugurazione, Riccardi è intervenuto anche sull’utilizzo della carne di maiale e del prosciutto di San Daniele, un tema che, secondo l’assessore, è stato spesso banalizzato. «Le linee guida sulla salute – ha sottolineato Riccardi – non escludono affatto questo tipo di offerta che, ovviamente, viene commisurata ai profili sanitari delle singole persone. Si tratta quindi di argomenti usati talvolta per cercare un po’ di notorietà, ma che non rispondono all’esigenza di offrire una risposta solida ed equilibrata attraverso una corretta informazione».

Riccardi ha concluso che le linee guida possono essere migliorate, ma derivano da un lavoro rigoroso e puntuale svolto dalla componente professionale, che ha ringraziato. Ha inoltre precisato che le indicazioni non dipendono da motivazioni religiose né dalle distinzioni richiamate nel dibattito politico, che a volte, secondo l’assessore, rischia di allontanarsi dalla realtà dei fatti. «Le nostre linee guida – ha concluso l’assessore – possono certamente essere sempre migliorate, ma sono il frutto di un lavoro rigoroso e puntuale svolto dalla componente professionale, che intendo ringraziare. Tali indicazioni non rispondono a motivazioni di origine religiosa o a distinzioni richiamate nel dibattito politico, il quale a volte rischia di sconfinare rispetto alla realtà dei fatti».

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