Udinese, Paolo Zanetti nuovo allenatore: contratto fino al 2027

UDINE – L’Udinese Calcio affida la guida tecnica della prima squadra a Paolo Zanetti, tecnico veneto che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il club annuncia così l’affidamento della panchina bianconera al nuovo allenatore.

Dalla promozione del Venezia alla nuova panchina dell’Udinese

Nato a Valdagno, in provincia di Vicenza, il 16 dicembre 1982, Zanetti ha giocato, tra le altre, con Torino e Atalanta, collezionando anche cinque presenze con la Nazionale Under 21. Dopo aver concluso la carriera da calciatore, ha iniziato subito ad allenare: a 33 anni ha guidato la formazione Berretti della Reggiana.

Il suo percorso nel calcio professionistico è cominciato nella stagione 2017/2018 alla guida del Südtirol. Secondo il profilo tracciato dal club, i risultati ottenuti e le due stagioni a Bolzano gli sono valsi la chiamata dell’Ascoli in Serie B.

La stagione 2020/2021 è stata quella della consacrazione: alla guida del Venezia ha conquistato la promozione in Serie A, riportando i lagunari nella massima serie dopo 19 anni di assenza. È rimasto sulla panchina del Venezia anche nella stagione successiva, prima di passare all’Empoli, con cui ha ottenuto una tranquilla salvezza nell’annata 2022/2023.

La sua ultima esperienza in Serie A è stata alla guida del Verona: nella stagione 2024/2025 ha condotto la squadra al quattordicesimo posto ed è rimasto in panchina fino al febbraio 2026.

Per Zanetti si apre ora la sfida di guidare l’Udinese e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in bianconero.

Primo allenamento lunedì 2 novembre, presentazione mercoledì 4

Il nuovo allenatore dirigerà la prima seduta di allenamento domani pomeriggio, lunedì 2 novembre. La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 4 novembre alle 15.

Il club dà il benvenuto a mister Zanetti e a tutto il suo gruppo di lavoro e lo saluta con un «Benvenuto a Udine, mister!».

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