Nuova palestra comunale inaugurata a Sedegliano con il sostegno della Regione

SEDEGLIANO – La nuova palestra comunale dell’Istituto comprensivo Basiliano-Sedegliano è stata inaugurata il 31 ottobre 2026 con il sostegno della Regione. Alla cerimonia ha partecipato il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil, che ha dichiarato: “Esprimo grande soddisfazione per l’inaugurazione della nuova palestra a Sedegliano, un’opera completata anche grazie al sostegno della Regione. Si tratta di un traguardo importante per le istituzioni che lo celebrano, ma soprattutto per la comunità e per i cittadini che ne usufruiranno”.

Anzil ha rivolto un plauso all’Amministrazione comunale di Sedegliano per aver realizzato con efficacia l’intervento. Ha inoltre ricordato che le palestre scolastiche sono il luogo in cui i bambini si avvicinano per la prima volta allo sport durante le ore di educazione fisica.

Il vicegovernatore ha concluso: “Uno degli obiettivi prioritari della Regione – ha concluso il vicegovernatore – è proprio quello di garantire, in ogni comune, strutture moderne e adeguate, dove ciascun ragazzo possa scoprire il proprio talento e praticare la disciplina che ama”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook