Trieste, previsioni meteo del 4 novembre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per domani, mercoledì 4 novembre, sarà caratterizzato da condizioni in prevalenza poco nuvolose, con qualche addensamento nelle prime ore della giornata e ampie schiarite nel corso del pomeriggio e della sera. Non sono previste precipitazioni, ma a caratterizzare il quadro meteorologico saranno soprattutto i venti tesi da Est-Nordest e il mare mosso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 10°C e una massima di 14°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.022 metri. È prevista un’allerta meteo per vento.

Mattino: nubi sparse e vento teso da Est-Nordest

La giornata inizierà con una presenza di nubi sparse, alternate a momenti di schiarita. La copertura nuvolosa non dovrebbe risultare particolarmente compatta e non sono previsti fenomeni precipitativi. Le temperature partiranno da una minima di 10°C. A caratterizzare le prime ore saranno soprattutto i venti tesi da Est-Nordest, che potranno rendere la percezione del freddo più accentuata, specialmente lungo il litorale e nelle aree maggiormente esposte. Il mare sarà mosso, in un contesto che conferma la presenza di correnti orientali sostenute.

Pomeriggio: prevalenza di sole, ma il vento resta sostenuto

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni in prevalenza poco nuvolose. Le schiarite diventeranno più ampie e il tempo resterà asciutto, senza rischio significativo di pioggia. La temperatura massima raggiungerà i 14°C, mentre i venti continueranno a soffiare tesi da Est-Nordest. Nonostante il miglioramento del cielo, quindi, il vento resterà l’elemento da tenere maggiormente in considerazione. Anche il mare si manterrà mosso.

Sera: ampie schiarite e nessuna pioggia in arrivo

In serata è atteso un ulteriore miglioramento, con ampi rasserenamenti dopo la nuvolosità delle prime ore. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà stabile. Resterà tuttavia da considerare la presenza del vento, per il quale è prevista un’allerta meteo. La giornata si chiuderà dunque con un cielo più limpido, ma con condizioni ancora ventose lungo la costa triestina.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 5 novembre: giornata poco nuvolosa, con prevalenza di condizioni stabili;

giornata poco nuvolosa, con prevalenza di condizioni stabili; Venerdì 6 novembre: ancora tempo poco nuvoloso;

ancora tempo poco nuvoloso; Sabato 7 novembre: maggiore variabilità, con nuvolosità in aumento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook