Trieste, previsioni meteo del 5 novembre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per domani, giovedì 5 novembre, sarà caratterizzato da condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Nordest. Sono attesi cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata, senza precipitazioni, ma a distinguere il quadro meteorologico sarà soprattutto il vento: sono previsti venti tesi da Est-Nordest sia al mattino sia al pomeriggio, con un’allerta specifica per il vento. Le temperature oscilleranno tra una minima di 10°C e una massima di 15°C. Il mare sarà mosso e lo zero termico si attesterà intorno ai 2.930 metri.

Mattino: cielo poco nuvoloso, ma soffiano venti tesi da Est-Nordest

La giornata inizierà con condizioni generalmente tranquille sul fronte della nuvolosità. Il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, con ampie fasi soleggiate e senza fenomeni precipitativi.Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C, mentre il vento sarà già teso da Est-Nordest. La ventilazione potrà rendere la percezione delle temperature più fresca, soprattutto nelle zone maggiormente esposte.

Pomeriggio: sole e temperature fino a 15°C, vento ancora sostenuto

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile, con cieli poco nuvolosi e condizioni asciutte. Le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 15°C, mentre il vento continuerà a soffiare teso da Est-Nordest, senza una significativa attenuazione rispetto alle ore del mattino. Il mare sarà mosso, un aspetto da considerare anche per le attività lungo la costa e per chi ha in programma spostamenti o uscite in mare. Non sono attese precipitazioni.

Sera: prosegue il tempo stabile, resta l’attenzione per il vento

Anche in serata non si prevedono cambiamenti significativi sul fronte meteorologico. Il cielo dovrebbe mantenersi poco nuvoloso e non sono segnalate piogge in arrivo. La giornata si chiuderà dunque con condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose, ma con la ventilazione orientale ancora protagonista del quadro previsto. L’allerta per vento resta l’elemento di maggiore attenzione per Trieste.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 6 novembre: cielo poco nuvoloso e tempo ancora stabile;

cielo poco nuvoloso e tempo ancora stabile; Sabato 7 novembre: maggiore variabilità, con alternanza tra nuvole e schiarite;

maggiore variabilità, con alternanza tra nuvole e schiarite; Domenica 8 novembre: condizioni ancora variabili, da seguire con i prossimi aggiornamenti.

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