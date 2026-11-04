Udine, previsioni meteo del 5 novembre 2026

UDINE – Il meteo a Udine per domani, giovedì 5 novembre, sarà caratterizzato da condizioni stabili e prevalentemente soleggiate. L’alta pressione garantirà infatti una giornata senza precipitazioni, con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Le temperature saranno comprese tra una minima di 5°C e una massima di 15°C, mentre i venti soffieranno moderati da Est sia al mattino sia nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo sul territorio udinese. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.893 metri.

Mattino: temperature minime di 5°C e cielo poco nuvoloso

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni prevalentemente stabili, con cieli poco nuvolosi e ampie possibilità di vedere il sole. Il contesto sarà asciutto e non sono previste precipitazioni. La mattinata sarà la fase più fredda della giornata: la temperatura minima si attesterà intorno ai 5°C, rendendo necessario un abbigliamento adeguato soprattutto nelle prime ore. I venti soffieranno moderati da Est, contribuendo a mantenere una sensazione di fresco.

Pomeriggio: prevale il sole, massima fino a 15°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e condizioni favorevoli. Le schiarite saranno ampie e non sono attesi passaggi perturbati sul territorio udinese. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere una massima di 15°C. Anche nella seconda parte della giornata i venti si manterranno moderati da Est, mentre lo zero termico sarà posizionato intorno ai 2.893 metri.

Sera: nessuna pioggia, continua la fase di stabilità

In serata non sono attesi cambiamenti significativi: il tempo resterà asciutto e la nuvolosità dovrebbe mantenersi contenuta. La giornata si concluderà quindi con condizioni meteorologiche tranquille, senza fenomeni precipitativi e senza allerte attive. Il quadro complessivo conferma una parentesi di stabilità autunnale, con una buona presenza di sole durante il giorno e temperature piuttosto fresche nelle ore notturne.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 6 novembre: attese velature sparse, con condizioni nel complesso stabili;

attese velature sparse, con condizioni nel complesso stabili; Sabato 7 novembre: tempo variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite;

tempo variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite; Domenica 8 novembre: ancora variabilità, senza indicazioni più precise sui fenomeni.

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