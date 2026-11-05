Udine, previsioni meteo del 6 novembre 2026

UDINE – Sarà una giornata prevalentemente soleggiata quella di venerdì 6 novembre a Udine, con cieli sereni o poco nuvolosi e nessuna precipitazione prevista. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche stabili sul Friuli Venezia Giulia, anche se in serata le infiltrazioni umide potranno favorire un graduale aumento della nuvolosità. Le temperature saranno comprese tra una minima di 5°C e una massima di 15°C, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest al mattino, per poi ruotare da Sud nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: cielo sereno e temperature fresche

La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Le prime ore saranno però caratterizzate da temperature piuttosto basse, con valori minimi attesi intorno ai 5°C. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest, accompagnando una mattinata fresca ma senza particolari criticità meteorologiche. Non sono previste precipitazioni e la presenza del sole favorirà un graduale rialzo delle temperature.

Pomeriggio: sole e massime fino a 15°C

Nel pomeriggio il tempo continuerà a mantenersi prevalentemente soleggiato, con qualche possibile passaggio nuvoloso ma senza un peggioramento significativo. Le temperature raggiungeranno il loro valore massimo, fino a 15°C, rendendo le ore centrali più miti rispetto alla mattinata. La ventilazione cambierà direzione rispetto alle prime ore del giorno: i venti ruoteranno dai quadranti settentrionali a quelli meridionali, mantenendosi moderati da Sud. Il contesto resterà asciutto, senza piogge attese.

Sera: possibile aumento delle nuvole, ma niente pioggia

In serata il progressivo ingresso di infiltrazioni umide potrà favorire un aumento della nuvolosità sul Nord Est, dopo una giornata caratterizzata da condizioni in prevalenza soleggiate. Anche a Udine il cielo potrà quindi presentarsi meno limpido rispetto alle ore precedenti, ma il quadro resterà sostanzialmente stabile. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo attive.

Tendenza meteo Udine

Sabato 7 novembre: nuvolosità variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti;

nuvolosità variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti; Domenica 8 novembre: giornata più stabile, con cieli poco nuvolosi;

giornata più stabile, con cieli poco nuvolosi; Lunedì 9 novembre: tempo variabile, con possibilità di piogge deboli.

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