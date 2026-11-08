APU corsara a Varese con un Calzavara super

VARESE – L’Old Wild West Udine coglie una vittoria importante, difficile da immaginare alla vigilia, violando il palasport di Masnago con il risultato di 84 a 81 e bissando il successo esterno dello scorso campionato ottenuto sullo stesso campo. La banda di coach Vertemati conquista così l’ottavo punto in classifica, che vale il 6o posto a pari-merito con la stessa Varese, Trieste e Venezia e, soprattutto, distanzia la zona pericolosa di 6 lunghezze, viste le concomitanti sconfitte di Scafati (con Napoli) e di Cantù (a Roma).

Varese, priva ancora di Della Valle e con McDowell-White bloccato in panchina, aveva fatto intravedere tutte le sue qualità nel primo quarto, in cui aveva trovato con facilità la via del canestro, soprattutto con Duke ed Hale ed aveva vinto la lotta a rimbalzo. Sotto di 12 a fine primo quarto e dovendo rinunciare ben presto al playmaker Sisko per un infortunio muscolare alla zona lombare, la strada si presentava in salita per l’APU.

Le notizie per i bianconeri non erano, però, tutte negative perché finalmente coach Vertemati poteva contare su un Valentine concentrato e scevro da inutili personalismi oltre che su un Battle ancora una volta positivo. Grazie a quei due, Udine ha cominciato la risalita nel secondo quarto per poi concludere il sorpasso all’inizio della terza frazione di gioco con tre liberi segnati da uno straripante capitan Calzavara (58-60).

Da questo momento, è stata l’Old Wild West, guidata da Calzavara assoluto MVP del match (27 punti con 8/10 al tiro), a menare le danze rimanendo in vantaggio sino alla fine della gara con anche 10 punti di margine (67-77). Le ultime azioni, in cui Varese con le triple di Alviti, Duke e Hale è riuscita a farsi sotto, hanno fatto venire ancora qualche brivido ai tifosi ospiti, ma ormai i due punti erano in saccoccia.

Domenica prossima, con inizio alle ore 18.15, l’Old Wild West Udine sarà impegnata in casa in un’altra gara dal pronostico contrario: arrivano ai Rizzi, infatti, i giocatori dell’Olimpia Milano del nuovo tecnico Luca Banchi.

OPENJOBSMETIS VARESE – APU OLD WILD WEST UDINE 81 – 84 (26-14, 49-40, 63-67)

OPENJOBSMETIS VARESE: Alviti 12, Duke 24, Villa, McDowell-White n.e., Nikolic 1, Hale 16, Librizzi 9, Renfro 4, Kamagate 6, Roby 7, Ladurner n.e., Ikani 2. All. Kastritis.

APU OLD WILD WEST UDINE: Mobio 5, Spencer 6, Sisko, Bjedov n.e., Bucarelli 5, Bendzius 3, Battle 18, McGlynn 4, Grassi n.e., Calzavara 27, Cavallero 3, Valentine 13. All. Vertemati

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