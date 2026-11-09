Termovalorizzatore ad Aussa-Corno, nessuna istanza alla Regione: chiarisce Scoccimarro

SAN GIORGIO DI NOGARO – Ad oggi, la Regione non ha ricevuto alcun progetto né istanza autorizzativa per un termovalorizzatore nell’area industriale Aussa-Corno. Senza documentazione progettuale non è possibile esprimere valutazioni nel merito. Se sarà presentata una proposta, verrà esaminata con criteri tecnici e autorizzativi, nel rispetto della normativa ambientale e della pianificazione regionale.

“Ad oggi, agli uffici regionali non è pervenuto alcun progetto né alcuna istanza autorizzativa relativa alla realizzazione di un termovalorizzatore nell’area industriale Aussa-Corno. Non disponendo di documentazione progettuale, non ci sono quindi elementi concreti per esprimere valutazioni nel merito. Qualora dovesse essere presentata una proposta, questa sarà esaminata attraverso i normali procedimenti tecnici e autorizzativi, nel rispetto della normativa ambientale e della pianificazione regionale”.

La precisazione è arrivata il 9 novembre 2026 in IV Commissione da assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, che ha fatto il punto sull’ipotesi di un impianto per il trattamento dei rifiuti nel territorio di San Giorgio di Nogaro.

La proposta di partenariato pubblico-privato sarebbe stata presentata a Cafc

Scoccimarro ha precisato che, allo stato attuale, presso l’Amministrazione regionale non risulta depositata alcuna istanza autorizzativa né manifestazione di interesse relativa all’iniziativa. Ha ricordato che il 5 aprile 2024 si era svolto un incontro in assessorato con l’azienda, nel corso del quale era stata illustrata una proposta progettuale diversa da quella attualmente riportata dagli organi di informazione. La proposta di Partenariato pubblico-privato (Ppp) discussa il 9 novembre sarebbe stata presentata direttamente a Cafc. Spetta alla società e ai Comuni soci svolgere gli eventuali approfondimenti preliminari e valutare la fattibilità della proposta e il suo interesse pubblico.

Eventuale progetto: valutazione tecnica, Via e Aia

L’assessore ha aggiunto che, se il percorso avviato da Cafc dovesse proseguire e portare alla presentazione di un’istanza formale alle strutture regionali, la valutazione dell’Amministrazione sarebbe innanzitutto di carattere tecnico. L’eventuale progetto verrebbe esaminato dagli organi competenti nell’ambito dei procedimenti ordinari di Valutazione di impatto ambientale (Via) e di Autorizzazione integrata ambientale (Aia), oltre a essere verificato rispetto alla coerenza con gli obiettivi e i fabbisogni definiti dalla pianificazione regionale di settore.

“In assenza di documentazione progettuale non abbiamo elementi concreti per esprimere giudizi, né in senso favorevole né contrario. Non ci sono preclusioni ideologiche: qualora dovesse essere presentata una formale istanza alla Regione, la valutazione sarà innanzitutto tecnica e si baserà sul rispetto della normativa ambientale e sulla coerenza con gli obiettivi della pianificazione regionale”, ha concluso Scoccimarro.

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