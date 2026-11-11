A Gorizia Rosolen chiede un’alleanza politica transfrontaliera per l’idrogeno

GORIZIA – L’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen ha chiesto una leadership politica transfrontaliera e un’alleanza tra Friuli-Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, aperta anche all’Austria, all’apertura della sesta edizione della Hydrogen Ecosystem North Adriatic Conference, l’11 novembre 2026 al polo universitario di Gorizia. L’incontro prosegue fino al 12 novembre. L’assessore ha indicato la disponibilità del Friuli-Venezia Giulia a costruire l’alleanza e ha chiesto che i partner concordino priorità e obiettivi comuni per presentarsi con una voce sola a livello europeo.

«La collaborazione tecnica e scientifica ha prodotto risultati importanti, ma ora dobbiamo compiere un ulteriore passo avanti. Abbiamo bisogno di una forte leadership politica e di una vera alleanza tra Friuli-Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, aperta anche alla partecipazione dell’Austria. Dobbiamo concordare priorità e obiettivi comuni e presentarci con una voce sola a livello europeo».

Rosolen indica una filiera industriale e regole comuni per l’idrogeno

Rosolen indica come obiettivo la trasformazione della North Adriatic Hydrogen Valley da progetto europeo a sistema industriale, capace di generare investimenti, occupazione e nuove opportunità per le imprese. La prospettiva, ha detto, è «Una forte leadership politica transfrontaliera, obiettivi condivisi e un impegno istituzionale stabile nel lungo periodo per trasformare la North Adriatic Hydrogen Valley da progetto europeo a un vero sistema industriale, capace di generare investimenti, occupazione e nuove opportunità per le imprese».

«Non basta sviluppare nuove tecnologie – ha evidenziato l’assessore -, dobbiamo creare le condizioni economiche, finanziarie e normative per rendere possibili gli investimenti, superare gli ostacoli transfrontalieri e favorire la nascita di un mercato comune dell’idrogeno. I nostri territori dispongono di competenze, infrastrutture e capacità industriali complementari: questa è la nostra forza», richiamando anche il lavoro in corso sull’armonizzazione normativa e sui possibili spazi di sperimentazione regolamentare transfrontaliera.

La Strategia regionale per l’idrogeno finanzia ricerca e infrastrutture

Il Friuli-Venezia Giulia ha avviato il percorso con l’approvazione, nel dicembre 2025, della Strategia regionale per l’idrogeno e il sostegno ad Area Science Park per mappare le potenziali filiere regionali. Per ricerca e innovazione sono stati stanziati 15,9 milioni di euro, di cui 11,2 milioni destinati alle infrastrutture di ricerca.

Hydrogen Hub di Trieste, progetti innovativi e autobus a idrogeno

Tra le iniziative ricordate da Rosolen c’è l’Hydrogen Hub di Trieste, investimento superiore ai 20 milioni di euro ormai completato, dotato di un elettrolizzatore da 5 MW e con una produzione attesa di circa 370 tonnellate di idrogeno all’anno. Il programma Flagship Projects ha destinato 15 milioni di euro a investimenti innovativi, finanziando i progetti SOLHX e ABS. Un altro ambito è lo sviluppo delle applicazioni dell’idrogeno nel trasporto pubblico locale, con autobus dedicati e infrastrutture di rifornimento: tra queste, l’impianto di Staranzano, recentemente inaugurato e già operativo.

«Questi sono tasselli importanti, ma nessun territorio può sviluppare da solo l’intera filiera. Dobbiamo lavorare insieme sulla produzione, sulle infrastrutture, sulla distribuzione e soprattutto sulla domanda, valorizzando le specificità industriali di ciascuna area», ha osservato l’assessore.

La filiera dell’idrogeno richiede nuove competenze e formazione

Rosolen ha concluso che lo sviluppo del settore richiede anche un investimento sulle persone: «Lo sviluppo del settore dell’idrogeno presuppone nuove professionalità e competenze specialistiche. Per questo dobbiamo rafforzare la collaborazione tra università, centri di ricerca, enti di formazione professionale e imprese, affinché la crescita tecnologica e industriale possa essere accompagnata da un sistema formativo capace di rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro».

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