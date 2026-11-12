Cronaca & AttualitàTrieste
Dopo oltre 4 anni il maxi yacht russo lascia Trieste: ecco quando partirà e dove andrà
Yacht A, possibile partenza da Trieste il 17 novembre: il superyacht russo da 540 milioni di euro è diretto ad Ancona
TRIESTE – Dopo oltre quattro anni nel golfo di Trieste, lo yacht A dell’oligarca russo Andrey Melnichenko si prepara a lasciare il capoluogo giuliano. Il gigantesco veliero, considerato il più grande al mondo e dal valore di circa 540 milioni di euro, potrebbe partire già martedì 17 novembre alla volta di Ancona.
La nuova destinazione dello yacht A
Secondo le informazioni diffuse giovedì 12 novembre, l’imbarcazione dovrebbe raggiungere la banchina San Francesco del porto di Ancona, dove rimarrebbe per circa sei mesi. Una destinazione diversa rispetto a quella ipotizzata negli ultimi mesi, quando si parlava di un possibile trasferimento nel Tirreno.
Il sequestro e i costi di mantenimento
Lo yacht A era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nel 2022, nell’ambito delle sanzioni contro la Russia. Da allora, il suo mantenimento avrebbe comportato spese superiori ai 25 milioni di euro per lo Stato italiano.
Diventato ormai una presenza fissa nel panorama triestino, il superyacht potrebbe quindi lasciare definitivamente il golfo dopo oltre quattro anni. La vicenda ha attirato anche l’attenzione internazionale, finendo recentemente sulle pagine della CNN.
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