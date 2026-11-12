Scuole in FVG, 22 sedi chiuse e il 48% degli edifici senza certificato di agibilità

In dieci anni 22 sedi scolastiche hanno chiuso in Friuli-Venezia Giulia, mentre in alcune province più della metà degli adolescenti vive in un Comune privo di scuole superiori. A fotografare la situazione è la XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, intitolata Scuola liberatutti, presentata da Save the Children oggi 12 novembre 2026. Il rapporto evidenzia le conseguenze del calo demografico sull’organizzazione scolastica, ma anche le differenze territoriali nell’accesso all’istruzione e le criticità che riguardano gli edifici.

In dieci anni 22 sedi scolastiche chiuse, diminuiscono i bambini

Il dato sulle chiusure si inserisce in un fenomeno che interessa l’intero Paese. In Italia, dall’anno scolastico 2015-2016, sono state 1.571 le sedi scolastiche chiuse, mentre gli studenti sono diminuiti complessivamente di oltre 800mila unità.

In Friuli-Venezia Giulia, nello stesso arco temporale, la popolazione fino a 14 anni si è ridotta del 14,7%, un calo leggermente inferiore alla media nazionale del 16,7%.

La diminuzione delle iscrizioni e i processi di dimensionamento scolastico hanno contribuito alla riduzione dei punti di erogazione del servizio. È importante distinguere le sedi scolastiche, cioè i luoghi in cui si svolgono le lezioni, dagli istituti autonomi, che possono comprendere diversi plessi.

La questione assume particolare rilievo nei piccoli Comuni e nelle zone montane, dove la presenza di una scuola rappresenta non soltanto un servizio educativo, ma anche un punto di riferimento per le famiglie e la comunità.

Scuole superiori, la situazione nelle quattro province del FVG

Uno dei dati più significativi riguarda la distanza tra il luogo di residenza degli studenti e l’offerta scolastica.

In provincia di Udine il 58% degli adolescenti tra 14 e 19 anni vive in un Comune senza scuole superiori. La situazione è simile nel Pordenonese, dove la percentuale raggiunge il 56,3%.

Le differenze territoriali emergono chiaramente confrontando le quattro province:

Udine: 58% dei ragazzi vive in un Comune senza scuole superiori.

58% dei ragazzi vive in un Comune senza scuole superiori. Pordenone: 56,3%.

56,3%. Gorizia: 40,5%.

40,5%. Trieste: 13,8%.

I dati non significano che questi studenti siano esclusi dall’istruzione, ma indicano che devono frequentare una scuola situata in un altro Comune, con possibili conseguenze sui tempi di viaggio e sull’organizzazione familiare.

Le difficoltà di accesso interessano anche le scuole medie. Il 13,3% degli 11-13enni della provincia di Udine e il 12,1% di quelli della provincia di Gorizia risiedono in Comuni senza una scuola secondaria di primo grado, contro una media nazionale del 4,3%.

Scuole dell’infanzia con pochi alunni e pluriclassi in aumento

Il calo delle nascite si riflette anche sull’organizzazione delle scuole dell’infanzia. Secondo Save the Children, a livello nazionale il 35,7% delle scuole dell’infanzia presenta sezioni con pochi bambini, una condizione che può aumentare il rischio di chiusura.

In Friuli-Venezia Giulia le percentuali più elevate si registrano nelle province di Trieste (41,8%) e Udine (39,2%), seguite da Pordenone (28,4%) e Gorizia (20,8%).

Aumentano inoltre le pluriclassi, nelle quali vengono riuniti alunni di età differenti. Nelle scuole primarie regionali erano 61 nell’anno scolastico 2024-2025, cinque in più rispetto al 2018-2019.

Si tratta di una soluzione adottata soprattutto quando il numero degli iscritti non consente di formare classi separate. Una modalità organizzativa che richiede un approccio didattico specifico, ma che può permettere di mantenere attivo il servizio scolastico nei territori meno popolati.

Edifici scolastici, il 48% senza certificato di agibilità

Un altro elemento rilevante dell’Atlante riguarda le condizioni documentali e l’accessibilità delle strutture.

In Friuli-Venezia Giulia il 48% degli edifici scolastici risulta privo del certificato di agibilità. Il 26,7% non dispone di tutte e tre le certificazioni considerate essenziali nel rapporto: agibilità, prevenzione incendi e omologazione della centrale termica.

L’assenza delle certificazioni non implica automaticamente che gli edifici siano strutturalmente pericolosi, ma rappresenta una criticità che richiede verifiche e attenzione da parte degli enti responsabili.

Sul fronte dell’accessibilità, il dato regionale presenta differenze importanti. La quota di scuole accessibili raggiunge il 52% a Pordenone, il 47,5% a Gorizia e il 46,2% a Udine, tutti valori superiori alla media nazionale del 40%.

La situazione è meno favorevole nella provincia di Trieste, dove soltanto il 29,4% delle scuole risulta accessibile, secondo gli indicatori utilizzati dall’indagine.

Tempo pieno, Pordenone prima e Gorizia ultima

Le differenze tra province riguardano anche l’offerta formativa. Nelle scuole primarie, la percentuale di classi con tempo pieno raggiunge il 54,9% a Pordenone, seguita da Udine (47,4%) e Trieste (47%).

Più distante Gorizia, dove la quota si ferma al 26,7%, contro una media nazionale del 46,9%.

Il tempo pieno rappresenta un servizio importante per le famiglie, soprattutto quando entrambi i genitori lavorano, e offre agli alunni maggiori opportunità di apprendimento e attività scolastiche.

La sfida è mantenere le scuole nei piccoli Comuni

Il rapporto di Save the Children pone una questione destinata a diventare sempre più rilevante: come garantire un’offerta scolastica adeguata in territori dove il numero dei bambini continua a diminuire.

L’organizzazione sottolinea il rischio che la chiusura delle scuole nei piccoli Comuni possa accelerare lo spopolamento, riducendo ulteriormente i servizi disponibili per le famiglie.

Tra le possibili risposte vengono indicate la valorizzazione delle pluriclassi, il potenziamento del tempo scuola e la trasformazione degli edifici scolastici in punti di riferimento educativi e sociali, con biblioteche, laboratori e attività aperte alla comunità.

Una prospettiva particolarmente significativa per il Friuli-Venezia Giulia, dove la presenza di numerosi piccoli centri e territori montani rende fondamentale conciliare la riduzione degli iscritti con il diritto dei ragazzi ad accedere a un’istruzione di qualità.

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