Scuola, 40 borse per soggiorni a Malta e Monaco: domande entro marzo 2027

UDINE – Sono stati presentati a Udine il nuovo Bando Internazionalizzazione e la terza edizione di iTEENerari Culturali, iniziative per gli studenti delle scuole superiori del Friuli-Venezia Giulia realizzate con la Fondazione Pietro Pittini e le Fondazioni Casali ETS. La presentazione si è svolta il 9 novembre 2026. L’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, ha sottolineato: «Mettere a disposizione di 40 ragazzi la possibilità di studiare all’estero significa offrire altrettante opportunità concrete di crescita, sviluppo e orientamento, che altrimenti non sarebbero state accessibili o non avrebbero avuto la stessa intensità».

«La Regione – ha spiegato Rosolen – ha accolto, attraverso la legge regionale sull’istruzione, l’opportunità di costruire percorsi di collaborazione attiva con le fondazioni, affiancando alle risorse pubbliche quelle private per sostenere i percorsi di diritto allo studio». L’assessore ha descritto il lavoro di rete come uno strumento per dare risposte complessive sul territorio regionale e costruire un sistema a sostegno del diritto allo studio, della formazione, dell’approfondimento e dell’orientamento di tutti i giovani.

Bando Internazionalizzazione: soggiorni linguistici a Malta e Monaco

Tra gli aspetti qualificanti del Bando Internazionalizzazione, Rosolen ha richiamato la scelta delle lingue, con particolare attenzione al tedesco. «Se l’inglese è ormai ampiamente presente nei percorsi di studio all’estero, anche quelli in lingua tedesca sono fondamentali. Sono percorsi che nel corso dei decenni sono stati abbandonati in questa regione, ma che hanno un’importanza strategica non soltanto per la presenza delle comunità delle minoranze linguistiche riconosciute, ma anche per lo sviluppo sociale ed economico e per mettere a sistema territori molto vicini tra loro».

L’assessore ha inoltre ricordato che in Friuli-Venezia Giulia sono presenti oltre 20 istituti internazionali di ricerca. Li ha indicati come un patrimonio di opportunità per chi, dopo l’università o le scuole di specializzazione, intenda intraprendere un percorso professionale nel settore. Secondo Rosolen, è importante far conoscere questa realtà ai giovani affinché possano valutare consapevolmente le possibilità offerte dal territorio.

Promosso dalla Fondazione Pietro Pittini in collaborazione con il Servizio Istruzione, Orientamento e Diritto allo Studio della Regione e con il supporto dell’Ufficio scolastico regionale, il Bando Internazionalizzazione mette a disposizione, per l’anno scolastico 2026-27, fino a 40 borse di studio per soggiorni di due settimane a Malta o a Monaco di Baviera, per apprendere rispettivamente l’inglese e il tedesco. Possono partecipare gli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado, concorrendo con un progetto sul tema «Il mio futuro è qui?».

Rosolen ha ribadito che il Friuli-Venezia Giulia ospita oltre 20 istituti internazionali di ricerca, definiti un patrimonio straordinario di opportunità per chi sceglie di intraprendere un percorso professionale nel settore dopo l’università o le scuole di specializzazione. «È un elemento che dobbiamo far conoscere ai giovani, perché il nostro territorio offre possibilità di altissimo livello anche nel campo della ricerca».

Gli studenti dovranno lavorare in gruppi composti da un minimo di 3 a un massimo di 5 persone e presentare un video, un elaborato descrittivo e un testo motivazionale. I progetti vanno inviati entro il 31 marzo 2027. Le famiglie contribuiranno alle spese di viaggio in misura proporzionata all’Isee: non è prevista compartecipazione per i nuclei con indicatore inferiore a 15mila euro, mentre la quota massima è di 500 euro per quelli con Isee superiore a 50mila euro.

La presidente della Fondazione Pietro Pittini, Marina Pittini, ha ricordato che nei primi anni di attività del progetto 144 ragazzi del Friuli-Venezia Giulia hanno potuto beneficiare dell’esperienza. Ha spiegato che l’iniziativa mira non soltanto a potenziare le competenze linguistiche, ma anche a offrire ai giovani la possibilità di conoscere nuove culture e confrontarsi con realtà diverse.

Alla presentazione è intervenuta la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Patrizia Pavatti, che ha sottolineato il valore della collaborazione: il sostegno della borsa consente di raggiungere anche studenti che altrimenti difficilmente potrebbero affrontare un soggiorno all’estero. Il concorso invita inoltre i ragazzi a interrogarsi sulle opportunità presenti in Friuli-Venezia Giulia, dalle realtà della ricerca alle imprese, comprese le piccole aziende e le startup. La valutazione dei progetti considera soprattutto l’originalità e la qualità delle idee e dei contenuti, più che la realizzazione tecnica dei video. I soggiorni durano 15 giorni e comprendono lezioni linguistiche, attività culturali e ricreative e ospitalità in famiglia, per favorire l’immersione nella lingua e nel contesto locale.

iTEENerari Culturali: contributi fino a 250 euro per gite e visite

La terza edizione di iTEENerari Culturali è promossa dalla Fondazione Pietro Pittini insieme alle Fondazioni Casali Ets; alla presentazione è intervenuta la segretaria generale Elvira Fulco. Il bando prevede un contributo fino a 250 euro per studente per sostenere la partecipazione a gite scolastiche e visite didattiche. È rivolto agli studenti residenti in Friuli-Venezia Giulia e iscritti alle scuole secondarie di secondo grado delle quattro province, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20mila euro. Le domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2027, fino a esaurimento delle risorse.

Rosolen ha infine richiamato il quadro più ampio degli strumenti regionali a sostegno delle esperienze formative e ricordato il ruolo di Dote famiglia per le attività e le uscite didattiche sul territorio, in particolare nel primo ciclo scolastico.

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