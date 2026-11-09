Monfalcone, controlli in un negozio del centro: sequestrati 70 capi di abbigliamento e multa salata

MONFALCONE – Un controllo della Polizia locale in un negozio del centro cittadino ha portato al sequestro di 70 capi di abbigliamento e a sanzioni amministrative per 2.100 euro. Gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità nell’etichettatura di vestiti, maglie e pantaloni, oltre alla mancata esposizione dei prezzi per gran parte della merce in vendita.

Etichette irregolari e prezzi non esposti

Nel corso degli accertamenti, gli operatori hanno verificato che 53 articoli presentavano etichette non conformi, perché prive dell’indicazione del produttore o delle informazioni obbligatorie in lingua italiana. Altri 17 capi erano invece completamente sprovvisti di etichettatura.

Le verifiche hanno inoltre evidenziato che sulla maggior parte dei prodotti non erano esposti i prezzi. Le violazioni riscontrate hanno quindi portato al sequestro della merce e alla sanzione nei confronti della titolare dell’attività, una commerciante di cittadinanza bengalese.

Cisint: «Rischi per i consumatori e concorrenza sleale»

Sull’episodio è intervenuta Anna Maria Cisint, europarlamentare e consigliera delegata alla Sicurezza, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme a tutela dei consumatori.

Secondo Cisint, la mancata etichettatura può esporre i cittadini a potenziali rischi per la salute, poiché le informazioni riportate sui prodotti permettono agli acquirenti di conoscerne le caratteristiche e individuare eventuali sostanze allergizzanti.

L’europarlamentare ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di concorrenza eque tra le attività commerciali, ribadendo che chi non rispetta gli obblighi previsti dalla legge non deve ottenere vantaggi rispetto agli esercenti che operano regolarmente.

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