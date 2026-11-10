Orti urbani a Udine, 71 appezzamenti disponibili: come fare domanda

UDINE – Coltivare ortaggi, fiori e piccoli frutti in città, anche senza possedere un terreno, con un costo contenuto e la possibilità di condividere un’attività all’aria aperta. Il Comune di Udine ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione di 71 orti urbani, destinati a famiglie, anziani, scuole, associazioni e strutture sanitarie e assistenziali. Le domande potranno essere presentate dal 16 novembre fino alle ore 12 del 15 dicembre 2026.

Gli appezzamenti saranno concessi per cinque anni, con un canone ordinario di 30 euro all’anno e alcune esenzioni legate alle condizioni economiche. Il bando riguarda oltre la metà dei 120 orti comunali presenti in città, riuniti nel progetto “Gli orti e la Luna”.

Dove si trovano i 71 orti disponibili

I terreni messi a disposizione dall’amministrazione sono distribuiti in cinque zone di Udine, con questa ripartizione:

Via Zugliano: 19 appezzamenti;

19 appezzamenti; Via Dino Basaldella: 18 appezzamenti;

18 appezzamenti; Via Menichini: 14 appezzamenti;

14 appezzamenti; Via Bariglaria: 10 appezzamenti;

10 appezzamenti; Via Zucchi: 10 appezzamenti.

Negli orti di via Laipacco non risultano attualmente lotti disponibili, ma è comunque possibile presentare domanda per essere inseriti nella relativa graduatoria e concorrere a eventuali future assegnazioni.

L’iniziativa si accompagna a un investimento comunale di 60mila euro per la manutenzione e il miglioramento delle strutture comuni, tra casette per gli attrezzi, panchine, fontanelle e contenitori. Nell’area di via Bariglaria sono già state rinnovate due casette per il deposito dei materiali.

Chi può richiedere un orto urbano a Udine

Il bando distingue quattro categorie di beneficiari, con requisiti differenti.

Anziani: possono partecipare i residenti a Udine che abbiano compiuto 65 anni oppure siano titolari di una pensione, purché siano in grado di coltivare personalmente il terreno.

Famiglie: la richiesta può essere presentata dai residenti nel Comune di Udine, con il limite di una sola domanda per nucleo familiare.

Per entrambe le categorie è necessario non disporre già di altri terreni coltivabili di almeno 30 metri quadrati nel territorio comunale e non essere imprenditori agricoli titolari di partita IVA.

Possono inoltre partecipare le scuole con sede a Udine, anche attraverso associazioni che collaborano alle attività didattiche, e gli enti senza scopo di lucro attivi in città da almeno un anno, con una maggioranza di associati residenti. Le strutture sanitarie e assistenziali possono richiedere uno spazio per progetti terapeutici e riabilitativi.

Quanto costa e come vengono assegnati gli appezzamenti

Il canone annuo è di 30 euro per anziani, famiglie, associazioni e strutture sanitarie. Le scuole non rientrano tra le categorie soggette a tale pagamento.

Per anziani e famiglie sono previste esenzioni in presenza dei requisiti economici stabiliti dalle linee guida comunali, anche in relazione all’ISEE e all’Assegno di Inclusione. Chi ottiene l’assegnazione deve inoltre considerare una marca da bollo da 16 euro, richiesta al momento della sottoscrizione della concessione.

I terreni non vengono assegnati semplicemente in ordine di arrivo delle domande. Saranno predisposte quattro graduatorie, una per ciascuna categoria.

Per anziani e famiglie conteranno soprattutto l’ISEE e la vicinanza dell’abitazione all’orto richiesto. Per gli anziani sarà valutata anche l’età, mentre per le famiglie avrà importanza il numero dei componenti del nucleo.

L’attestazione ISEE in corso di validità è quindi importante: chi non la presenta non viene automaticamente escluso, ma riceve zero punti per il criterio economico. Per scuole e associazioni, invece, saranno valutati i progetti educativi e sociali proposti.

Le graduatorie resteranno valide per cinque anni e potranno essere utilizzate anche per assegnare successivamente eventuali lotti liberati.

Come presentare domanda entro il 15 dicembre

Per partecipare è necessario compilare il modulo ufficiale del Comune di Udine e allegare la copia di un documento d’identità valido. Anziani e famiglie possono aggiungere l’attestazione ISEE; scuole e associazioni devono presentare la documentazione del progetto che intendono realizzare.

La domanda può essere trasmessa attraverso tre modalità:

Email o PEC: all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it;

all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it; Raccomandata A/R: Comune di Udine, via Lionello 1, 33100 Udine, indicando sulla busta “Domanda di concessione di orto urbano”;

Comune di Udine, via Lionello 1, 33100 Udine, indicando sulla busta “Domanda di concessione di orto urbano”; Consegna a mano: all’Ufficio Protocollo generale, al secondo piano di via Lionello 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15 e anche il lunedì e giovedì dalle 15.15 alle 16.45.

Le richieste devono pervenire entro le ore 12 di martedì 15 dicembre 2026. Per le raccomandate è quindi opportuno considerare i tempi di consegna.

Il bando completo, il modulo di domanda e le linee guida sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Udine.

Per informazioni è possibile contattare l’Unità operativa Orto botanico e orti urbani al numero 0432 1273214 oppure scrivere a massimo.buccheri@comune.udine.it.

Cosa si può coltivare e quali regole rispettare

Gli orti sono destinati alla produzione di verdure, fiori, erbe aromatiche e piccoli frutti per uso personale o familiare. Non è consentita la vendita dei prodotti raccolti.

Gli assegnatari dovranno coltivare il terreno con continuità, mantenere puliti gli spazi comuni e rispettare le regole ambientali, che prevedono il divieto di pesticidi ed erbicidi non biologici, l’utilizzo di fertilizzanti naturali e pratiche di risparmio idrico.

La gestione degli spazi sarà coordinata anche attraverso comitati eletti dagli stessi concessionari.

L’obiettivo dell’amministrazione non è soltanto offrire piccoli appezzamenti da coltivare, ma creare occasioni di incontro tra generazioni e contrastare l’isolamento sociale, valorizzando allo stesso tempo gli spazi verdi dei quartieri.

Un modello che unisce autoproduzione alimentare, educazione ambientale e partecipazione alla vita cittadina.

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