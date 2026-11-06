Recruiting Day Young a Udine, colloqui per under 35 il 26 novembre

UDINE – Il 26 novembre 2026 l’Informagiovani ospiterà il Recruiting Day Young, iniziativa promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune e l’Informagiovani di Udine. Rivolto ai giovani under 35, l’evento propone una modalità dinamica e innovativa per incontrare le imprese e sperimentare un’esperienza di selezione.

Presentando l’iniziativa, l’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen ha dichiarato: “Il Recruiting Day Young è uno degli strumenti di politica attiva del lavoro messi in campo dalla Regione per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ma anche la loro permanenza e crescita professionale. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia e articolata che affianca alle occasioni di incontro diretto tra giovani e imprese misure concrete come gli incentivi alle assunzioni, i contributi a sostegno dei giovani professionisti, gli interventi per l’attrazione e il rientro dei talenti, oltre ai percorsi di orientamento e formazione mirata. Un insieme di strumenti pensati per accompagnare le nuove generazioni nei diversi passaggi del percorso professionale e favorire un’occupazione qualificata e duratura”.

Cinque aziende e colloqui a rotazione in 25 minuti

La formula prevede cinque colloqui di selezione e 25 minuti per raccontarsi, valorizzare le proprie capacità e farsi conoscere dai selezionatori. Le aziende coinvolte sono Amazon Italia Transport, Decathlon, McDonald’s, Poste Italiane e Wind Tre.

Attive in diversi settori, dalla logistica alla distribuzione, dalla ristorazione ai servizi finanziari e assicurativi, fino alle telecomunicazioni, le imprese presenteranno le proprie realtà e incontreranno giovani interessati a intraprendere un percorso professionale. Secondo la presentazione dell’iniziativa, sono aziende che prestano particolare attenzione alla costruzione di team dinamici e alla crescita delle risorse umane.

Rosolen spiega: “Con il Recruiting Day Young – spiega Rosolen – vogliamo offrire ai giovani un’opportunità concreta per mettersi alla prova e imparare a presentare al meglio le proprie capacità. Non si tratta soltanto di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma anche di creare uno spazio nel quale i candidati possano acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze, imparare a riconoscere i propri punti di forza e comunicarli efficacemente. Il confronto diretto con le aziende permette inoltre di conoscere da vicino le opportunità professionali e di comprendere quali profili, competenze e attitudini vengono ricercati dal mercato del lavoro”.

Ogni partecipante avrà cinque minuti per un incontro conoscitivo con ciascuna azienda. Un timer scandirà il tempo e, con un sistema di rotazione, nell’arco di 25 minuti tutti i candidati potranno confrontarsi con i cinque selezionatori. L’iniziativa è pensata come un allenamento al colloquio di lavoro: sarà importante presentarsi in modo efficace, individuare i propri punti di forza e trasmettere in pochi minuti motivazioni, competenze e potenzialità.

L’assessore sottolinea: “Vogliamo incoraggiare i giovani – sottolinea l’assessore – a vivere il colloquio di selezione non come un ostacolo, ma come un’occasione per raccontarsi e far emergere le proprie potenzialità. Anche pochi minuti possono rappresentare un’opportunità per farsi conoscere da un’impresa e aprire nuove prospettive professionali. Con iniziative di questo tipo rendiamo più diretto e accessibile il rapporto tra giovani e aziende, promuovendo una cultura dell’incontro, dell’orientamento e della valorizzazione dei talenti”.

Il Recruiting Day Young è rivolto a tutti i giovani under 35 interessati a mettersi in gioco, conoscere da vicino le cinque aziende e sperimentare direttamente un’esperienza di selezione.

Iscrizioni entro il 23 novembre, posti fino a esaurimento

La partecipazione è libera, fino a esaurimento dei posti disponibili, ma richiede l’iscrizione entro il 23 novembre 2026. I candidati ammessi riceveranno un’email di conferma con tutte le indicazioni utili per partecipare alla giornata. Informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili sul portale eventi della Regione Friuli Venezia Giulia, nella pagina dedicata.

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