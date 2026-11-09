Udine, mostra su affido e adozione: visite dal 9 al 18 novembre

UDINE – All’Istituto Bertoni di Udine si è svolta la tavola rotonda “L’affido e l’adozione trovano C.A.S.A.”, organizzata dal Forum delle associazioni familiari del Friuli Venezia Giulia in occasione dell’inaugurazione della mostra itinerante “L’arte di accogliere – Storie di affido, adozione e speranza”, dedicata alle storie di affido e adozione. È intervenuto il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia e assessore regionale alla Cultura Mario Anzil.

Anzil ha affermato: “La famiglia occupa il primo posto in quella stratificazione di affetti che caratterizza le nostre comunità. È il primo nucleo nel quale ci riconosciamo, dove impariamo il valore delle relazioni e dell’appartenenza. Le testimonianze delle famiglie che hanno scelto di raccontare la propria esperienza di affido e adozione sono particolarmente preziose, perché permettono di conoscere queste realtà e possono portare altre persone a interrogarsi sulla possibilità di accogliere un bambino nella propria casa”.

Alla tavola rotonda hanno preso parte anche la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Maria Roccella e l’arcivescovo di Udine monsignor Riccardo Lamba. Sono intervenuti inoltre rappresentanti delle associazioni familiari e dei servizi sociosanitari del territorio.

Nel suo intervento, Anzil ha proseguito: “La famiglia – ha proseguito Anzil – è il punto di partenza di una comunità di affetti che progressivamente si allarga. Ciascuno di noi appartiene innanzitutto a un nucleo familiare, poi a una comunità più grande, quella del proprio Comune, quindi al Friuli Venezia Giulia, all’Italia e all’Europa. È una successione di appartenenze che prende forma proprio nelle relazioni familiari, nelle esperienze quotidiane e persino in quel lessico particolare, fatto di parole ed espressioni, che contraddistingue ogni famiglia”.

Il vicegovernatore si è soffermato sul ruolo dell’arte nella trasmissione di valori e messaggi, richiamando il significato della mostra e la scelta di ospitarla all’interno di un istituto scolastico.

Anzil ha osservato: “Così come le parole, anche le immagini e le espressioni artistiche hanno la capacità di comunicare attraverso le emozioni. L’arte riesce a trasmettere idee e valori in maniera immediata, raggiungendo la sensibilità delle persone. Trovo particolarmente bella e appropriata la scelta di raccontare queste esperienze attraverso la fotografia e gli altri linguaggi artistici, soprattutto perché il messaggio potrà arrivare anche ai giovani e agli studenti che visiteranno la mostra nei prossimi giorni”.

Il vicegovernatore ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Forum delle associazioni familiari del Friuli Venezia Giulia, dagli enti e dalle realtà associative che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa. Ha ringraziato l’Istituto Bertoni per l’ospitalità e le famiglie che hanno messo a disposizione le proprie testimonianze.

Nel concludere, Anzil ha detto: “Desidero portare il saluto della Regione Friuli Venezia Giulia e soprattutto esprimere il nostro plauso a quanti, attraverso il proprio impegno, operano a favore della comunità, piccola o grande che sia. Un ringraziamento particolare va alle famiglie che hanno deciso di raccontare la propria storia, offrendo agli altri un’occasione di conoscenza e di riflessione”.

La mostra sull’accoglienza dei minori: fotografie, opere e testimonianze

Promossa nell’ambito del progetto nazionale C.A.S.A., la mostra propone un percorso espositivo attraverso fotografie, testimonianze scritte, opere pittoriche e scultoree, oggetti simbolici e contributi audiovisivi e sonori. Al centro del racconto ci sono le esperienze delle famiglie affidatarie e adottive, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema dell’accoglienza dei minori.

Visite dal 9 al 18 novembre e workshop per gli studenti

L’esposizione sarà visitabile dal 9 al 18 novembre 2026, dalle 16.30 alle 18.30, con chiusura domenicale. Sarà possibile accedere anche al mattino, dalle 10 alle 12, su prenotazione. Nello stesso periodo sono previsti workshop rivolti agli studenti del territorio, con attività partecipative e testimonianze dedicate ai temi dell’affido e dell’adozione.

Il progetto C.A.S.A. coinvolge undici associazioni

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale C.A.S.A., finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito dell’Avviso 2/2024. Avviato il primo luglio 2025, il progetto ha una durata di 18 mesi e coinvolge undici associazioni, con il Forum nazionale delle associazioni familiari nel ruolo di capofila. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’affido e dell’adozione attraverso la collaborazione tra famiglie, associazioni e istituzioni pubbliche.

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