Monfalcone, la Divina Commedia diventa musica: appuntamento a teatro l’11 novembre

Un viaggio musicale dall’oscurità dell’Inferno alla luce del Paradiso, sulle tracce di uno dei capolavori della letteratura mondiale. Mercoledì 11 novembre 2026, alle 20.45, il Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone ospiterà La Divina Commedia in concerto, uno spettacolo che unisce la musica sinfonica alla narrazione poetica, con un significato particolare legato al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra di Fiati Arcobaleno, diretta dal maestro Erik Žerjal, con la partecipazione di Gianni Pellegrini come voce narrante. In programma le composizioni dello statunitense Robert W. Smith, ispirate all’opera di Dante Alighieri.

Dall’Inferno al Paradiso:

la Divina Commedia raccontata dalla musica

Lo spettacolo propone un’interpretazione musicale del viaggio dantesco attraverso la Symphony No. 1 – The Divine Comedy, composta da Robert W. Smith tra il 1995 e il 1997.

L’opera si sviluppa in quattro movimenti, ciascuno caratterizzato da atmosfere differenti. Si comincia dall’Inferno, dove sonorità cupe e drammatiche evocano le sofferenze delle anime dannate, per proseguire nel Purgatorio, tra il peso del peccato e il desiderio di redenzione.

Il terzo movimento, Ascensione, accompagna Dante verso il regno celeste, mentre il Paradiso conclude il percorso con una musica che richiama luminosità, serenità e speranza.

A collegare le diverse parti sarà la voce di Gianni Pellegrini, che guiderà gli spettatori attraverso il racconto poetico, creando un dialogo tra letteratura e musica orchestrale.

Un concerto per ricordare il terremoto del Friuli del 1976

L’appuntamento rientra nel progetto “1976-2026. La forza dei legami”, il programma diffuso di spettacoli, concerti, incontri e proiezioni promosso dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT) in occasione dei cinquant’anni dal sisma del 1976.

Il percorso di Dante assume così un significato che supera la dimensione artistica. Il passaggio dalle tenebre alla luce diventa una metafora della ricostruzione del Friuli dopo il terremoto, ricordando la capacità delle comunità colpite di reagire alla tragedia attraverso la solidarietà e il lavoro.

Un collegamento sottolineato anche dal sindaco di Monfalcone Luca Fasan, che ha evidenziato il valore culturale e simbolico dell’iniziativa.

«A cinquant’anni dal sisma, il viaggio di Dante, dall’oscurità alla luce, richiama il cammino di ricostruzione e speranza di una comunità che ha saputo rialzarsi attraverso il lavoro, la solidarietà e la volontà di ricominciare», ha dichiarato il primo cittadino, richiamando anche l’importanza di tramandare questa memoria alle nuove generazioni.

L’Orchestra Arcobaleno e le musiche di Robert W. Smith

A interpretare la partitura sarà l’Orchestra di Fiati Arcobaleno, formazione nata a Trieste nel 1992 e attiva sia nell’attività concertistica sia nell’educazione musicale.

L’orchestra è diretta da Erik Žerjal, musicista diplomato in trombone al Conservatorio Tartini di Trieste e al Conservatorio Superiore di Parigi, che affianca all’attività didattica collaborazioni con diverse formazioni orchestrali italiane.

Le musiche portano la firma di Robert W. Smith (1958-2023), compositore e direttore statunitense particolarmente apprezzato nel repertorio per orchestra di fiati. Nel corso della sua carriera ha realizzato oltre 600 composizioni, eseguite da orchestre professionali, universitarie e scolastiche in numerosi Paesi.

Biglietti, prezzi e informazioni per il concerto

La Divina Commedia in concerto si terrà mercoledì 11 novembre alle ore 20.45 al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone.

Per gli abbonati alle stagioni di Prosa e Musica del teatro, l’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Per gli altri spettatori sono previste due tariffe speciali:

Biglietto intero: 15 euro

15 euro Biglietto ridotto: 12 euro

Per acquistare i biglietti e ottenere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia oppure quello del Teatro Comunale di Monfalcone.

Una serata che propone un modo diverso di avvicinarsi a Dante, affidando alla musica il compito di raccontare uno dei più celebri viaggi della letteratura e, al tempo stesso, di ricordare una pagina fondamentale della storia del Friuli.

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