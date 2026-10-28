Jack Vettriano a Trieste, oltre 80 opere al Salone degli Incanti: date, orari e biglietti della mostra

Le atmosfere romantiche, i personaggi eleganti e le scene sospese tra cinema e pittura di Jack Vettriano arrivano a Trieste. Da giovedì 29 ottobre 2026 al 2 maggio 2027, il Salone degli Incanti ospita una grande retrospettiva dedicata all’artista scozzese scomparso nel marzo 2025, tra i pittori contemporanei più conosciuti e riprodotti al mondo.

L’esposizione approda in Friuli-Venezia Giulia dopo le tappe di Bologna, Milano e Roma, che hanno registrato complessivamente oltre 80mila visitatori. Un nuovo appuntamento culturale per il capoluogo regionale, con un percorso che permette di conoscere la carriera e l’immaginario di un artista capace di conquistare il pubblico internazionale.

Oltre 80 opere, tra dipinti originali e immagini celebri

La mostra riunisce oltre 80 opere e materiali espositivi, articolati in otto sezioni tematiche. Il nucleo principale comprende otto dipinti a olio originali, particolarmente significativi perché gran parte della produzione pittorica di Vettriano appartiene a collezioni private ed è raramente esposta al pubblico.

Accanto alle tele sono presentate opere su carta museale a tiratura unica, selezionate dall’artista per il tour italiano, e immagini che ripercorrono i temi più riconoscibili della sua produzione: incontri sentimentali, figure femminili misteriose, ambientazioni notturne e suggestioni ispirate al cinema noir.

Tra i lavori rappresentati figura anche The Singing Butler (Il maggiordomo che canta), la celebre scena di una coppia che danza sulla spiaggia sotto gli ombrelli, mentre vento e pioggia accompagnano il movimento dei protagonisti. Il dipinto originale fu venduto all’asta nel 2004 per quasi 750mila sterline; a Trieste viene presentato attraverso un’opera su carta museale, non attraverso la tela originale.

Il percorso comprende inoltre le fotografie scattate nello studio del pittore da Francesco Guidicini, ritrattista del Sunday Times, e un filmato nel quale Vettriano racconta personalmente la propria formazione artistica.

Chi era Jack Vettriano, il pittore autodidatta diventato famoso nel mondo

Nato nel 1951 in Scozia con il nome di Jack Hoggan, Vettriano proveniva da una famiglia di modeste condizioni economiche e aveva iniziato a lavorare molto giovane. Si avvicinò alla pittura da autodidatta, dopo aver ricevuto in regalo un set di acquerelli.

La svolta arrivò nel 1988, quando due suoi quadri esposti alla Royal Scottish Academy di Edimburgo furono venduti già nel primo giorno della mostra.

La sua pittura, influenzata dalla fotografia, dal cinema e dalle atmosfere degli anni Quaranta e Cinquanta, ha spesso diviso la critica, ottenendo però un enorme successo commerciale. Nel 2004 ricevette l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero britannico per il contributo alle arti visive.

Date, orari e aperture straordinarie della mostra

La mostra si svolge al Salone degli Incanti, in Riva Nazario Sauro 1 a Trieste, affacciato sul lungomare cittadino.

L’apertura ordinaria è prevista dal mercoledì alla domenica e nei giorni festivi, dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.

Sono programmate anche aperture straordinarie, particolarmente utili per chi desidera visitare l’esposizione durante i ponti festivi. In occasione di Ognissanti, la mostra sarà aperta anche lunedì 2 e martedì 3 novembre. Ulteriori aperture sono previste il 7 e l’8 dicembre e durante le festività natalizie.

Il 24 e il 31 dicembre l’orario sarà ridotto alle 10-14, mentre il 1° gennaio 2027 la mostra aprirà dalle 12 alle 18. È prevista la chiusura il 25 dicembre.

Biglietti: prezzi, riduzioni e ingresso gratuito

Il biglietto intero costa 16 euro, mentre sono previste diverse tariffe agevolate:

14 euro: ragazzi dai 14 ai 17 anni, studenti under 26, over 65 e altre categorie convenzionate.

ragazzi dai 14 ai 17 anni, studenti under 26, over 65 e altre categorie convenzionate. 13 euro: possessori di FVG Card, tessera annuale dei Civici Musei e studenti universitari under 26 il giovedì. La tariffa è prevista anche per gli adulti con biglietto famiglia.

possessori di FVG Card, tessera annuale dei Civici Musei e studenti universitari under 26 il giovedì. La tariffa è prevista anche per gli adulti con biglietto famiglia. 8 euro: bambini dai 6 ai 13 anni con biglietto famiglia.

bambini dai 6 ai 13 anni con biglietto famiglia. Ingresso gratuito: bambini sotto i 6 anni e persone con disabilità in possesso della Disability Card, secondo le condizioni previste dagli organizzatori.

Sono disponibili inoltre biglietti per gruppi a 12 euro, per le scuole a 6 euro e un biglietto Open/Flex da 18 euro, utilizzabile in qualsiasi giornata di apertura senza vincolo di prenotazione.

I biglietti si possono acquistare direttamente alla cassa oppure online tramite TicketOne. La prevendita online prevede un diritto aggiuntivo di 1,50 euro e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della visita; per l’ingresso nella stessa giornata occorre rivolgersi alla biglietteria. In cassa sono accettati soltanto pagamenti elettronici.

Visite guidate e informazioni utili

Sono previste anche visite guidate della durata di circa 80 minuti, con appuntamenti nei fine settimana di novembre. Il costo è di 25 euro per gli adulti e 20 euro per gli under 14, con ingresso alla mostra e radiocuffie inclusi. La partecipazione richiede la prenotazione e il raggiungimento del numero minimo di iscritti.

La retrospettiva è promossa dal Comune di Trieste e organizzata da Pallavicini S.r.l., con testi curatoriali di Francesca Bogliolo e la presentazione di Pietro Franca, in collaborazione con Jack Vettriano Publishing.

Per verificare il calendario aggiornato, le condizioni delle riduzioni e le modalità di acquisto è possibile consultare la pagina ufficiale della mostra di Jack Vettriano a Trieste.

L’esposizione resterà visitabile fino a domenica 2 maggio 2027.

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