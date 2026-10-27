Pippi Calzelunghe arriva a Udine: una grande mostra gratuita per bambini e famiglie

UDINE – Un viaggio nel mondo della bambina dalle trecce rosse più famosa della letteratura, tra giochi, laboratori, letture e spettacoli. Dal 7 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, l’ex Chiesa di San Francesco di Udine ospiterà una mostra interattiva dedicata a Pippi Calzelunghe, accompagnata da circa 50 appuntamenti per bambini e famiglie, tutti a ingresso gratuito.

L’iniziativa, presentata lunedì 26 ottobre, si intitola “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. Crescere in libertà con Pippi Calzelunghe” ed è organizzata dal Comune di Udine nell’ambito del progetto A piccoli passi.

Un viaggio interattivo nel mondo di Pippi Calzelunghe

L’esposizione celebra il personaggio creato dalla scrittrice svedese Astrid Lindgren, che nel 2025 ha compiuto 80 anni dalla sua prima apparizione editoriale.

Il percorso, ideato dall’associazione culturale CUADRI ETS di Cuneo in collaborazione con CRC Innova e The Astrid Lindgren Company di Stoccolma, permetterà di scoprire la vita dell’autrice e le avventure della sua protagonista attraverso pannelli illustrati, video, oggetti e ambientazioni interattive.

Tra gli allestimenti più suggestivi ci sarà un grande veliero giocattolo immerso in una scenografia marina, mentre uno spazio con un tappeto rosso a pois accoglierà letture e attività creative.

L’inaugurazione è prevista sabato 7 novembre alle ore 11, nell’ex Chiesa di San Francesco, in largo Ospedale Vecchio.

Laboratori, letture e giochi per bambini fino a 11 anni

Il calendario coinvolgerà biblioteche, musei, ludoteca, scuole e associazioni cittadine, con attività pensate per diverse fasce d’età.

Per i bambini da 0 a 3 anni sono previsti giochi sensoriali, yoga, racconti animati e laboratori creativi. Tra le proposte figurano Tutti a bordo con Pippi!, Il mondo a testa in giù! Pippi yoga e l’isola Cip Cip e L’orchestra di Villa Villacorde!, dedicata alla costruzione di semplici strumenti musicali.

Dai 3 ai 6 anni, le iniziative spazieranno dalla scoperta della natura alla sperimentazione scientifica, fino alla creazione di storie e libri illustrati.

Per i più grandi, fino agli 11 anni, ci saranno laboratori teatrali, attività artistiche e percorsi narrativi, oltre a letture in inglese e proposte in lingua friulana.

Il progetto coinvolgerà anche circa 100 classi delle scuole dell’infanzia e primarie di Udine, attraverso appuntamenti organizzati durante l’orario scolastico.

L’8 dicembre uno spettacolo gratuito al Teatro Palamostre

Tra gli eventi principali figura lo spettacolo “Pippi Calzelunghe”, in programma martedì 8 dicembre alle ore 17 al Teatro Palamostre.

La rappresentazione, realizzata da Fondazione Aida, Glossateatro e Papagena, con la regia di Pino Costalunga e Marinella Rolfart, porterà sul palcoscenico le avventure della protagonista di Astrid Lindgren.

L’appuntamento, consigliato dai 4 anni, sarà preceduto alle ore 16 da un laboratorio a cura di Damatrà.

La partecipazione è gratuita, ma per lo spettacolo è obbligatoria la prenotazione, fino a esaurimento dei posti, scrivendo a bcur@comune.udine.it.

Dopo il successo della Pimpa, una nuova iniziativa per le famiglie

La mostra raccoglie il testimone di Buon compleanno Pimpa, organizzata nella precedente edizione del progetto A piccoli passi, che aveva registrato circa 28mila presenze.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è offrire ai più piccoli occasioni per sviluppare autonomia, immaginazione e curiosità attraverso esperienze culturali condivise con gli adulti.

«Il Comune ha il compito di affiancare le famiglie in questo percorso, offrendo opportunità educative e culturali ricercate e di valore», ha sottolineato il sindaco Alberto Felice De Toni durante la presentazione.

Per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni sarà inoltre disponibile un Passaporto “A piccoli passi”, nel quale raccogliere i ricordi delle esperienze. Negli spazi espositivi sarà presente anche un’area per l’allattamento con fasciatoio.

Date, orari e come partecipare alla mostra

L’esposizione sarà visitabile nell’ex Chiesa di San Francesco di Udine, con i seguenti orari:

Dal martedì al venerdì: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30.

dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Sabato e domenica: dalle 9.30 alle 18.30.

dalle 9.30 alle 18.30. Lunedì: chiuso.

Durante le festività natalizie sono previste alcune variazioni: chiusura il 24, 25 e 31 dicembre e il 1° gennaio; apertura dalle 14.30 alle 18.30 il 26 dicembre. Dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 10 gennaio l’orario sarà dalle 9.30 alle 18.30.

L’ingresso alla mostra è libero, mentre per i laboratori e gli altri appuntamenti è generalmente richiesta la prenotazione. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Il programma completo con tutte le attività e le modalità di prenotazione è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Udine.

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