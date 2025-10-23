“Buon compleanno Pimpa!”: arte e fantasia in mostra nel cuore di Udine

Udine si prepara a festeggiare i 50 anni della Pimpa, la simpatica cagnolina a pois rossi nata dalla fantasia di Francesco Tullio Altan, con una mostra che promette di incantare grandi e piccoli. L’inaugurazione è in programma sabato 25 ottobre alle ore 11 all’ex Chiesa di San Francesco, alla presenza dell’autore, del sindaco Alberto Felice De Toni e dell’assessore alla Cultura Federico Pirone.

La mostra, dal titolo “Buon compleanno Pimpa!”, è prodotta e curata da Franco Cosimo Panini Editore in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale, Anna Ferri, Kika Tullio-Altan e Quipos. Sarà visitabile fino all’8 dicembre 2025, trasformando lo storico edificio udinese in un mondo di fantasia, colori e interazione.

Un viaggio nel mondo della Pimpa

Il percorso espositivo conduce i visitatori in un viaggio immersivo nel fantastico universo della Pimpa, tra tavole originali, illustrazioni, installazioni interattive e ricostruzioni tridimensionali.

Chi entrerà nella mostra potrà visitare la casa della Pimpa, incontrare i suoi amici e partecipare ad esperienze sensoriali e creative pensate per stimolare curiosità e immaginazione.

Per quasi due mesi, Udine diventerà un palcoscenico di eventi collaterali: oltre sessanta appuntamenti tra laboratori, letture animate, incontri e attività realizzati in collaborazione con le biblioteche, i musei civici e i servizi educativi del Comune di Udine.

Durante la giornata inaugurale, il centro cittadino si trasformerà in una festa a cielo aperto, animata dal Ludobus con giochi, musica e attività per le famiglie.

Una festa per le famiglie e un investimento sul futuro

Per l’amministrazione comunale, la mostra dedicata alla Pimpa non è solo un omaggio a un personaggio iconico, ma anche un investimento culturale e sociale.

L’iniziativa rientra nel progetto “A piccoli passi”, ideato per valorizzare e coordinare le attività cittadine rivolte ai bambini da 0 a 6 anni, con l’obiettivo di rendere Udine una città sempre più a misura di famiglia.

Tra le novità, anche il “passaporto dei piccoli passi”, un libretto che i bambini potranno timbrare visitando i luoghi e partecipando alle attività pensate per loro. Un modo per rafforzare il senso di appartenenza e stimolare la scoperta del territorio.

La Pimpa, con la sua curiosità e il suo sguardo aperto sul mondo, diventa così il simbolo di una città che guarda al futuro attraverso gli occhi dei più piccoli, promuovendo cultura, gioco e crescita condivisa.

