Il Trieste Science+Fiction Festival 2026, torna con la 26ª edizione dal 3 all’8 novembre

TRIESTE – Sei giorni tra cinema, fantascienza, horror, incontri con registi e appuntamenti dedicati alle nuove tecnologie. Dal 3 all’8 novembre 2026 torna il Trieste Science+Fiction Festival, che per la sua 26ª edizione propone oltre 60 anteprime cinematografiche, tra prime mondiali, internazionali e nazionali, affiancate da eventi culturali, presentazioni di libri e iniziative aperte al pubblico.

Organizzata da La Cappella Underground, la manifestazione porterà nel capoluogo giuliano autori e protagonisti del cinema fantastico internazionale. Tra gli ospiti più attesi figurano il regista Paolo Strippoli e Mauro Repetto, cofondatore degli 883, mentre la serata conclusiva sarà affidata a un nuovo film di Werner Herzog.

Dai film horror alla fantascienza: le anteprime da non perdere

Ad aprire il festival, martedì 3 novembre alle 20 al Politeama Rossetti, sarà The Squirrel di Markus Lehmusruusu, una commedia fantascientifica ambientata in un futuro distopico nel quale la natura è scomparsa.

Tra i titoli di maggiore richiamo spicca Colony, il nuovo horror epidemico di Yeon Sang-ho, regista sudcoreano conosciuto per Train to Busan, in programma giovedì 5 novembre alle 20 al Rossetti.

Venerdì 6 novembre, alle 22.30, sarà invece la volta di Exit 8, thriller psicologico di Genki Kawamura tratto dall’omonimo videogioco, mentre domenica 8 novembre alle 17 arriverà Arachnid – Ragnatela letale, horror diretto da Ángel Gómez Hernández con Matilda Lutz.

In cartellone anche Freaks Part II, sequel del film premiato al festival nel 2018, oltre a cortometraggi, documentari e opere sperimentali. Non mancheranno i classici della fantascienza, con proiezioni di Forbidden Planet e Labyrinth.

Paolo Strippoli e Mauro Repetto tra gli ospiti

Uno degli appuntamenti più interessanti è previsto venerdì 6 novembre alle 18.30 alla Sala Xenia, dove Mauro Repetto presenterà in anteprima Election Day 2067, il suo primo romanzo thriller fantascientifico, pubblicato da Acheron. Il libro immagina una società futura nella quale intelligenza artificiale, potere politico e identità digitale si intrecciano.

Domenica 8 novembre alle 17, allo Sci-Fi Dome di piazza della Borsa, il regista Paolo Strippoli terrà invece la masterclass gratuita Nuovi incubi italiani, dedicata all’evoluzione del cinema horror e alla sua capacità di raccontare le inquietudini contemporanee.

Strippoli sarà anche presidente della giuria internazionale del Premio Asteroide, riconoscimento assegnato alle opere di registi emergenti nel cinema fantastico.

Omaggio a Roger Corman e gran finale con Werner Herzog

L’edizione 2026 renderà omaggio a Roger Corman, figura fondamentale del cinema indipendente americano, nel centenario della sua nascita. La retrospettiva comprenderà sei film e vedrà la partecipazione di Julie Corman, produttrice e moglie del regista.

A chiudere la manifestazione, domenica 8 novembre al Politeama Rossetti, sarà Bucking Fastard, il nuovo lavoro di Werner Herzog con protagoniste Kate e Rooney Mara. La proiezione seguirà la cerimonia di premiazione prevista dalle 20.30.

Non solo film: incontri, intelligenza artificiale e mercatino intergalattico

Il festival coinvolgerà anche il centro di Trieste con appuntamenti dedicati alla letteratura, alla scienza, ai videogiochi e al rapporto tra tecnologia e società.

Tra gli incontri in programma, giovedì 5 novembre alle 19 lo scrittore e divulgatore Massimo Polidoro parlerà delle trasformazioni del pianeta e dell’intelligenza artificiale. Mercoledì 4 novembre, alle 18, il docente Luca Chittaro affronterà invece il tema delle relazioni umane nell’epoca degli algoritmi.

Spazio anche alla musica, con la sonorizzazione dal vivo del classico Il gabinetto del dottor Caligari, affidata a Jozef Van Wissem mercoledì 4 novembre alle 20.30 nella Chiesa Evangelico Luterana.

Nel fine settimana, sabato 7 e domenica 8 novembre, viale XX Settembre ospiterà il Mercatino Intergalattico, mentre alla Sala Xenia sarà possibile partecipare alla Ludoteca Galattica. Venerdì 6 novembre alla Casa del Cinema si parlerà anche di Trieste come location cinematografica, dal Ragazzo invisibile a Diabolik.

Dove si svolge il festival e come partecipare

Le principali sedi del Trieste Science+Fiction Festival 2026 saranno il Politeama Rossetti, che accoglierà le grandi anteprime e i film in concorso, e il Cinema Ariston, dedicato anche a cortometraggi, documentari e classici.

Lo Sci-Fi Dome in piazza della Borsa ospiterà incontri ed eventi collaterali, mentre la Sala Xenia sarà il punto di riferimento per letteratura, fumetti e giochi.

Per seguire più proiezioni sono disponibili diverse formule di accredito. Da oggi, lunedì 26 ottobre, l’accredito Standard passa alla tariffa piena, con acquisto presso l’ufficio accrediti del Politeama Rossetti, secondo disponibilità. Rimane prevista la formula ridotta da 30 euro per studenti universitari ed enti convenzionati.

Gli accrediti consentono l’accesso alle proiezioni secondo le condizioni previste dall’organizzazione e fino a esaurimento dei posti; non garantiscono automaticamente un posto a ogni spettacolo.

Il programma completo con giorni, orari e sedi è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione.

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