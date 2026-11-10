Porto di Trieste, il 2027 sarà un anno di grandi cambiamenti: previste spese per oltre 545 milioni di euro

TRIESTE – Il 2027 sarà un anno di grandi cambiamenti per il porto di Trieste, con un bilancio di previsione che prevede oltre 545 milioni di euro di spese e quasi 96 milioni di entrate. È quanto emerge dal documento approvato nei giorni scorsi dall’Autorità portuale, a firma del presidente Marco Consalvo.

Spese per oltre 545 milioni di euro

Secondo le previsioni, l’Autorità portuale dovrebbe chiudere il 2026 con un avanzo superiore a 465 milioni di euro, destinato a ridursi a poco meno di 16 milioni entro la fine del 2027.

Le entrate previste per il prossimo anno ammontano a quasi 96 milioni di euro, a fronte di uscite superiori a 545 milioni. Il risultato di competenza presenta quindi un saldo negativo di circa 449 milioni di euro.

Gli interventi previsti per il 2027

Dell’avanzo stimato al 31 dicembre 2027, 13 milioni e 302mila euro saranno vincolati, mentre poco più di 2,5 milioni risulteranno disponibili.

Le cifre sono legate alla programmazione dell’Autorità portuale, che comprende il piano triennale dei lavori pubblici 2027-2029, gli interventi previsti per il prossimo anno e l’acquisto di beni e servizi.

Il bilancio sarà ora sottoposto all’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook