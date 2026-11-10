Lavoro a Gorizia, concorso per due impiegati comunali: domande entro il 16 novembre

GORIZIA – Nuove opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione in Friuli-Venezia Giulia. Il Comune di Gorizia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di due istruttori amministrativo-contabili, con contratto a tempo pieno e indeterminato e inquadramento nella categoria C, posizione economica C1. Per partecipare è sufficiente un diploma di scuola superiore quinquennale, ma è richiesta anche la patente di guida B.

La scadenza inizialmente prevista per il 12 novembre è stata prorogata a lunedì 16 novembre 2026, in seguito ad alcuni problemi tecnici nella ricezione delle candidature. Il Comune ha inoltre già pubblicato il calendario delle prove d’esame.

Due assunzioni negli uffici comunali: quali saranno le mansioni

I nuovi dipendenti saranno assegnati al Settore degli Affari Generali, che comprende i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, funebri e cimiteriali e protocollo.

Le attività previste riguardano la gestione delle pratiche amministrative, l’aggiornamento delle banche dati, il rilascio di certificazioni, la registrazione dei documenti e l’assistenza ai cittadini.

A seconda dell’ufficio di assegnazione, il personale potrà occuparsi anche delle procedure relative ai cambi di residenza, agli atti di nascita e matrimonio, alle liste elettorali e alla gestione della corrispondenza istituzionale.

Il trattamento economico sarà quello previsto dal Contratto collettivo regionale del personale degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, per la categoria C1.

Chi può partecipare al concorso

La selezione è aperta ai candidati che abbiano compiuto almeno 18 anni e siano in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.

In particolare sono richiesti:

Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso all’università;

che consenta l’accesso all’università; Patente B o superiore in corso di validità;

in corso di validità; Cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea oppure una delle condizioni di soggiorno previste dal bando;

Godimento dei diritti civili e politici e idoneità fisica alle mansioni;

Assenza delle cause ostative all’assunzione indicate nell’avviso.

Non è richiesta una laurea e il bando non prevede un limite massimo di età, oltre alle condizioni stabilite dalla normativa sul pubblico impiego.

Domande entro il 16 novembre, attenzione a chi si è già candidato

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso la piattaforma raggiungibile dalla pagina ufficiale del concorso sul sito del Comune di Gorizia.

Per accedere è necessario utilizzare SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) oppure Tessera sanitaria abilitata come Carta nazionale o regionale dei servizi.

È previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, non rimborsabile, tramite il sistema pagoPA della Regione. Alla domanda va allegata la copia di un documento d’identità valido, oltre all’eventuale documentazione richiesta per beneficiare di ausili o tempi aggiuntivi durante gli esami.

La proroga merita particolare attenzione: le domande trasmesse il 19 e 20 ottobre 2026 non sono state correttamente acquisite dal sistema. Il Comune invita pertanto i candidati interessati a presentare nuovamente la domanda completa.

Per quanto riguarda l’orario finale, la pagina comunale indica le 23.59 del 16 novembre, mentre la scheda regionale riporta le ore 12. Per evitare problemi è prudente completare la procedura entro mezzogiorno del 16 novembre, verificando il termine effettivo sulla piattaforma di candidatura.

Le date delle prove scritta e orale

Il concorso si svolgerà attraverso una prova scritta e una prova orale, entrambe con una soglia minima di superamento di 21 punti su 30.

Le date già fissate sono:

Prova scritta: lunedì 30 novembre 2026, alle ore 9, all’Auditorium della Cultura Friulana, in via Roma 5 a Gorizia.

lunedì 30 novembre 2026, alle ore 9, all’Auditorium della Cultura Friulana, in via Roma 5 a Gorizia. Prova orale: lunedì 14 dicembre 2026, alle ore 9, nella Sala della Giunta comunale, al primo piano del Palazzo municipale, in piazza Municipio 1.

La prova scritta potrà comprendere quesiti a risposta sintetica, un elaborato oppure la redazione di un atto amministrativo.

Tra le materie da studiare figurano ordinamento degli enti locali, anagrafe e stato civile, normativa elettorale, cittadinanza, diritto amministrativo, trasparenza, privacy e Codice dell’amministrazione digitale.

Durante la prova orale saranno verificate anche la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche.

Dove trovare il bando e chiedere informazioni

Il bando integrale è consultabile sul portale ufficiale dei concorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, insieme alla comunicazione di proroga.

Tutti gli aggiornamenti relativi alla selezione, comprese le ammissioni, gli esiti e le graduatorie, saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del Comune di Gorizia. Queste pubblicazioni avranno valore di notifica per i candidati.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Sviluppo e Gestione Risorse Umane ai numeri 0481 383340 e 0481 383202, oppure scrivere a ufficio.personale@comune.gorizia.it.

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