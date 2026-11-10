Un mistero tra le calli di Grado, Andrea Nagele presenta il suo nuovo romanzo a Monfalcone

Un nuovo mistero da risolvere per la commissaria Maddalena Degrassi, tra morti sospette e segreti che riaffiorano dal passato. Giovedì 12 novembre, alle 18, la Biblioteca comunale di Monfalcone ospiterà Andrea Nagele, autrice del romanzo Grado e i brividi del passato, nell’ambito del quarto appuntamento di Monfalcone Geografie Autunno. L’incontro, aperto gratuitamente al pubblico, si terrà nella sala conferenze di via Ceriani 10.

Un nuovo caso per la commissaria Maddalena Degrassi

Al centro del romanzo, pubblicato da Gaspari Editore nel 2026, una serie di morti misteriose che coinvolge alcune pazienti di un affascinante ginecologo. Tra le vittime figura anche un’amica della commissaria Maddalena Degrassi, che decide di indagare per scoprire cosa si nasconda dietro gli inquietanti decessi.

La vicenda si sviluppa sullo sfondo di Grado, località che torna protagonista della narrativa di Nagele. Il nuovo libro prosegue le avventure della commissaria, già al centro di otto precedenti romanzi gialli, intrecciando il genere poliziesco con le atmosfere del territorio.

Andrea Nagele, psicoterapeuta austriaca, divide la propria vita tra Klagenfurt, Grado e Berlino. Il suo legame con la località balneare friulana si riflette nelle ambientazioni delle storie dedicate a Maddalena Degrassi, nelle quali il paesaggio diventa parte integrante della narrazione.

L’incontro alla Biblioteca comunale di Monfalcone

Durante la presentazione, l’autrice dialogherà con Emily Menguzzato, scrittrice, collaboratrice del quotidiano Il Piccolo di Trieste e curatrice degli incontri letterari di CamporossoRacconta.

L’appuntamento rientra nel programma di Monfalcone Geografie Autunno, la rassegna letteraria che approfondisce il rapporto tra luoghi, storie e trasformazioni del territorio attraverso il confronto diretto con gli autori.

«Con Monfalcone Geografie Autunno continuiamo a portare nella nostra Biblioteca autori e storie da conoscere, offrendo ai cittadini l’occasione di confrontarsi direttamente con chi le ha scritte», ha dichiarato il sindaco Luca Fasan, sottolineando il legame tra il nuovo romanzo e la vicina Grado.

Gli ultimi appuntamenti e il Festival del 2027

La presentazione di Andrea Nagele precede l’ultimo incontro del ciclo autunnale, in programma giovedì 19 novembre, quando sarà ospite Gianni Galleri con il libro La finale di Sarajevo, pubblicato da Bottega Errante nel 2026.

La rassegna accompagnerà così il pubblico verso la nona edizione del Festival Letterario Monfalcone Geografie, già prevista dal 7 all’11 aprile 2027.

Per partecipare alla presentazione del 12 novembre non è necessaria la prenotazione e l’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca comunale ai numeri 0481 494373 e 338 3772420, scrivere a geografie@comune.monfalcone.go.it oppure consultare il sito www.geografiemonfalcone.it.

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