Cronaca & Attualità
Tir a zig zag sull’A23, la Polizia lo ferma: quello che trovano accanto al volante è incredibile
Controllo della Polizia stradale sull’A23: per il conducente di 35 anni sono scattati denuncia, ritiro della patente e sanzioni
Un tir che procedeva a zig zag lungo l’autostrada A23, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti, è stato fermato dalla Polizia stradale di Palmanova nel primo pomeriggio di martedì 3 novembre, all’altezza di Bicinicco. Alla guida del mezzo pesante c’era un camionista di 35 anni con un tasso alcolemico di 3,01 grammi per litro. Accanto al volante, gli agenti hanno trovato una bottiglia di whisky completamente vuota.
Il camion procedeva a zig zag sull’A23
Il mezzo pesante, diretto verso l’Austria, ha attirato l’attenzione degli agenti per i vistosi sbandamenti lungo la carreggiata. La pattuglia ha quindi deciso di fermarlo per verificare le condizioni del conducente, un cittadino indiano di 35 anni.
Sottoposto all’etilometro, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico superiore a sei volte il limite di 0,5 grammi per litro previsto per gli automobilisti. Per i conducenti professionali di mezzi pesanti, tuttavia, la normativa stabilisce la tolleranza zero nei confronti dell’alcol.
Bottiglia di whisky vuota: denuncia e patente ritirata
Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno trovato una bottiglia di whisky completamente vuota proprio accanto al posto di guida.
Per il camionista è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, accompagnata dal ritiro della patente. Gli agenti hanno inoltre accertato ulteriori violazioni amministrative, contestando sanzioni per circa 600 euro.
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