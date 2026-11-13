Maltempo nell’Udinese: allagamenti in sei comuni e massi sulle strade

Allagamenti segnalati a Udine, Tavagnacco, Gonars, Lignano Sabbiadoro, Latisana e Ronchis e cadute di massi con problemi alla viabilità a Taipana, Tarcento e Savogna. È il bilancio della mattina di venerdì 13 novembre 2026, dopo le piogge che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia.

Il quadro emerge dall’aggiornamento delle 7 della Protezione civile regionale riportato da Friuli Oggi. Le segnalazioni descrivono gli episodi comunicati fino a quell’ora e non indicano se i disagi fossero ancora presenti più tardi.

Allagamenti dalla città alla costa

Dall’inizio dell’emergenza sono arrivate segnalazioni alla sala operativa regionale e al numero unico 112 da diversi centri dell’Udinese, dal capoluogo e Tavagnacco fino alla Bassa friulana e a Lignano Sabbiadoro. I comuni indicati nel bilancio identificano le località interessate, non necessariamente intere aree abitate.

Allagamenti sono stati segnalati anche nel Goriziano, a Pordenone e a Trieste. Secondo l’aggiornamento regionale riportato da Friuli Oggi, circa 20 volontari dei gruppi comunali di Protezione civile sono intervenuti in regione per il monitoraggio e il ripristino delle situazioni di criticità.

Caduta massi a Taipana, Tarcento e Savogna

A Taipana una caduta di massi ha interessato la strada provinciale 38; a Savogna un episodio è stato segnalato sulla viabilità comunale di borgo Ieronizza. Il bilancio comprende anche una caduta di massi nel comune di Tarcento, dove, secondo quanto riporta Il Piccolo, è franato un tratto di strada.

Le informazioni della mattina non precisano l’ora dei singoli episodi né permettono di stabilire la percorribilità successiva dei tratti interessati. Le segnalazioni non equivalgono quindi a una conferma di chiusure ancora in corso.

Piogge e allerta: il quadro della mattina

Nelle 24 ore precedenti al bilancio sono stati registrati generalmente tra 60 e 90 millimetri di pioggia tra pianura e costa, con punte superiori a 100 millimetri sulle Prealpi Giulie. Tra i valori aggiornati alle 6 del mattino figurano 116 millimetri a Musi e nella zona delle malghe Mersino sul Matajur, 102 a Savogna e 86 a Tricesimo.

Il bilancio segnala inoltre il superamento della soglia di attenzione del torrente Cornappo a Molmentet. Sono stati segnalati superamenti anche sul Versa a Mariano del Friuli e sul Vipacco a Savogna d’Isonzo; Torre e Isonzo rimanevano sotto i livelli di guardia.

La precedente allerta gialla regionale era valida dalle 12 del 12 novembre alle 12 del 13 novembre. La scadenza dell’avviso non descrive da sola lo stato delle strade: per conoscere eventuali limitazioni o riaperture successive servono aggiornamenti sui singoli tratti.

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