Carrozzeria Meneghini vince il premio per la sostenibilità Ecol Design Award 2021

NIMIS – 140 chili di rifiuti ridotta, 212 chili di combustibile fossile risparmiato, 2131 litri d’acqua preservati, una riduzione del 33 per cento dei viaggi dedicati al trasporto ambientale e la rivalutazione del 100 degli scarti prodotti. Questi sono i numeri che hanno permesso alla carrozzeria Meneghini di Nimis di ricevere il premio “Ecol Design Award 2021” come azienda ad alta efficienza ecologica.

Il riconoscimento è stato conferito grazie alla partnership con Recycla, azienda friulana che si occupa della gestione del rifiuto nel settore industriale e artigianale con filiera ambientale certificata. L’Ecol Design Award ha premiato le 500 aziende italiane più virtuose che nell’anno si sono impegnate nel tracciare un percorso ecosostenibile per favorire una corretta gestione degli scarti:

“Ecol Design Award è un attestato nato quest’anno – afferma Alessandro Cervone, responsabile marketing e comunicazione Recycla – al fine di premiare le migliori 500 aziende che con perseveranza continuano a disegnare e tracciare insieme a noi un percorso ecosostenibile in chiave di economia circolare. Per individuare i vincitori abbiamo utilizzato specifici indicatori di virtuosità: infatti, monitoriamo quotidianamente lo scarto industriale prodotto lunga tutta la filiera ambientale. L’obiettivo è poi raffinarlo e trasformarlo in combustibile alternativo, immettendolo in un nuovo ciclo vitale.”

Soddisfatto Leonardo Meneghini, titolare dell’omonima carrozzeria vincitrice: “Siamo onorati di aver ricevuto questo premio. L’idea di riqualificare l’azienda in ottica sostenibile è nata un anno fa in pieno lockdown, è una soddisfazione immensa vedere come il nostro impegno sia stato ripagato”.

Nel 2021, la carrozzeria Meneghini di Nimis è riuscita a creare una stazione di ricarica per auto elettriche, a fornire le stesse ai clienti come mezzo sostitutivo, oltre ad installare un importante impianto fotovoltaico e a dotarsi di una stazione di verniciatura completamente ecologica.

“Speriamo di poter proseguire per questa strada – continua Meneghini – il nostro impegno è garantire un ambiente salubre e sicuro ai nostri dipendenti e, non da ultimo, rispettare il meraviglioso territorio che ci circonda”.