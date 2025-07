Viabilità montana, conclusi con successo i lavori sulla SR-PN57 di Campone

Sono stati ufficialmente conclusi i lavori di messa in sicurezza sulla strada regionale SR-PN57 di Campone, nel territorio del Comune di Tramonti di Sotto. L’intervento, coordinato dall’Ente di Decentramento Regionale (Edr) di Pordenone, ha permesso la riapertura della strada, garantendo maggiore sicurezza agli automobilisti e ai residenti della zona montana.

Dettagli delle opere realizzate

I lavori hanno incluso azioni puntuali per la mitigazione del rischio di caduta massi, un problema particolarmente sentito nella zona. Le opere hanno compreso operazioni di disgaggio delle rocce pericolanti, installazione di barriere paramassi, posa di reti di protezione e nuovi guard-rail lungo la tratta. L’obiettivo primario di questi interventi è stato garantire la sicurezza stradale in un’area particolarmente soggetta a eventi franosi.

Strategia regionale per la montagna

Come dichiarato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, la conclusione degli interventi fa parte di una strategia complessiva per la tutela della viabilità nelle aree montane. La Regione Friul-Venezia Giulia ha sottolineato il proprio impegno nel supportare le comunità locali, assicurando la qualità e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche attraverso costanti attività di monitoraggio e controllo.

Prevista la riasfaltatura definitiva in autunno

Nonostante il completamento delle opere strutturali, per la posa definitiva del nuovo manto stradale sarà necessario attendere i mesi di ottobre e novembre. Questo periodo risulta ideale grazie alle condizioni climatiche favorevoli, fondamentali per assicurare la durata e la qualità dell’asfalto.

Soluzione temporanea per garantire viabilità estiva

Per minimizzare i disagi durante l’estate, l’Edr ha già effettuato interventi temporanei con asfalto a freddo. Questa soluzione provvisoria permette una percorrenza sicura e agevole in attesa dei lavori definitivi programmati per l’autunno.

L’assessore Amirante ha confermato il costante impegno e il monitoraggio della Regione, ribadendo la volontà di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture viarie regionali, in particolare nelle zone montane come quella di Tramonti di Sotto.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook