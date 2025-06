Riqualificazione stradale a Udine: strade chiuse e bus deviati fino ad agosto

Prosegue il piano di riqualificazione stradale promosso dal Comune di Udine, che ha già interessato arterie principali come via Buttrio e viale Venezia. Dal 30 giugno al 9 agosto 2025, partiranno importanti lavori di riasfaltatura in via Treppo, via Trento e via Piave, con chiusure parziali e totali al traffico secondo un calendario in cinque fasi operative.

Lavori suddivisi in cinque fasi

Le attività inizieranno in via Treppo, con chiusure dal 30 giugno al 13 luglio nel tratto compreso tra piazza Patriarcato e via Petrarca. Saranno chiusi anche vicolo Porta e via Cairoli. Dal 14 al 18 luglio, il cantiere si sposterà sull’incrocio tra via Tomadini, via Treppo e via Petrarca, con sensi unici alternati e obblighi di direzione.

La terza e la quarta fase (21 luglio – 1° agosto) coinvolgeranno via Trento, dapprima tra via Alfieri e via Chinotto, poi tra via Chinotto e via Caneva. In queste aree saranno in vigore divieti di transito e di sosta anche in via Bressanone e via Braide Basse. Infine, dal 4 al 9 agosto, si interverrà in via Piave, dove sarà istituito un senso unico da piazza Patriarcato verso via Aquileia, con l’assistenza di movieri per regolare gli accessi. Sarà garantito in ogni fase l’accesso ai residenti, compatibilmente con l’avanzamento dei cantieri.

Trasporto pubblico: deviazioni per le linee 2, 8 e 9

A causa delle modifiche alla viabilità, le linee urbane 2, 8 e 9 subiranno variazioni temporanee di percorso. Il Comune, in collaborazione con Arriva Udine, ha predisposto un piano di deviazioni e spostamenti delle fermate, segnalati in tempo reale sul territorio.

Linea 2

Circolare destra : non transiterà per via Treppo e viale Trieste , ma passerà lungo viale Ungheria .

: non transiterà per , ma passerà lungo . Circolare sinistra: deviazione da piazzale D’Annunzio a viale Ungheria, evitando via Petrarca e via Treppo.

Linea 8

Da stazione a via del Bon : deviazione su Primo Maggio, via Diaz e viale Trieste , evitando via Treppo.

: deviazione su , evitando via Treppo. Da via del Bon a stazione: percorso alternativo su viale XXIII Marzo e piazzale D’Annunzio.

Linea 9

Circolare destra : deviazione su viale Trieste e viale XXIII Marzo , saltando Treppo e Primo Maggio.

: deviazione su , saltando Treppo e Primo Maggio. Circolare sinistra: passaggio su viale Diaz, Primo Maggio e Ungheria, senza transitare per via Treppo.

Servizi garantiti nonostante i disagi

Nonostante i disagi inevitabili, il Comune assicura che sarà mantenuta un’adeguata copertura del servizio pubblico urbano, soprattutto nei quartieri interessati dai lavori. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni fornite da Arriva Udine.

