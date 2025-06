Incidente Cirque du Soleil Trieste: trapezista cade durante lo spettacolo

TRIESTE – Momenti drammatici ieri pomeriggio, domenica 29 giugno, durante lo spettacolo del primo turno del Cirque du Soleil. Intorno alle ore 18, un trapezista è precipitato da diversi metri d’altezza nel corso di un’esibizione acrobatica. La caduta ha scioccato il pubblico e costretto gli organizzatori a interrompere lo show per circa 15 minuti.

Caduta durante un passaggio complesso

Secondo le testimonianze raccolte, l’artista avrebbe mancato la presa nel passaggio da un trapezio all’altro, precipitando sulla rete di sicurezza sottostante. Il colpo però è stato violento: il trapezista ha battuto testa e collo contro un cavo teso posto sopra la rete, restando steso e incapace di muoversi.

“Ha provato ad alzarsi e girarsi ma non ci è riuscito”, ha raccontato un testimone. A quel punto, il numero è stato interrotto e lo staff tecnico e medico del circo è intervenuto immediatamente.

Soccorsi rapidi e misure di sicurezza attivate

Gli operatori del Cirque du Soleil hanno raggiunto la rete con una scala e, dopo aver immobilizzato il collo del ferito in due punti, lo hanno fissato a una barella. Le prime file del pubblico sono state sgomberate per permettere l’abbassamento della rete e il successivo trasporto a terra dell’artista.

Lo spettacolo non è proseguito: gli altri trapezisti non sono rientrati in scena e l’intero corpo artistico è stato fatto uscire, con la conseguente chiusura anticipata dell’evento.

Assistenza sanitaria privata: il 118 non è intervenuto

Nonostante le voci circolate sui social, il 118 non ha evidenza dell’intervento: questo perché il Cirque du Soleil, per tutto il periodo del tour triestino, si affida a un servizio sanitario privato garantito dalla Croce Rossa Italiana, presente stabilmente dietro le quinte.

Precedenti: il Cirque du Soleil non è nuovo a incidenti gravi

Purtroppo, non si tratta del primo infortunio in scena per la compagnia canadese. Nel 2018 un acrobata perse la vita durante un’esibizione, mentre nel 2024 una dipendente fu vittima di un altro grave incidente. L’alto livello di difficoltà tecnica degli spettacoli, pur supportato da attrezzature avanzate e protocolli rigorosi, non esclude rischi per gli artisti.

Al momento, non si conoscono le condizioni cliniche aggiornate del trapezista, ma l’intervento tempestivo fa sperare in una prognosi positiva.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook