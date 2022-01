Terza Edizione per il bando del Premio letterario Sergio Maldini

FVG – Torna il Premio dedicato a Sergio Maldini, il giornalista e scrittore che vinse il Premio Campiello nel 1992 con il romanzo “La casa a Nord-Est”. Terza edizione indetta e organizzata dall’Associazione dei Toscani in Friuli-Venezia Giulia APS, con il contributo della famiglia Maldini. Il concorso è riservato alla narrativa di viaggio in lingua italiana e in particolare a opere edite nel biennio 2020-2021 che dovranno pervenire entro il termine di partecipazione fissato al 31 gennaio 2022.

La designazione dei finalisti sarà comunicata entro il 31 maggio 2022 per poi giungere all’annuncio del vincitore o della vincitrice durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Casa Maldini, a Santa Marizza di Varmo, in provincia di Udine, sabato 25 giugno 2022.

Il Premio letterario nazionale biennale di narrativa di viaggio “Sergio Maldini” assegnerà al primo classificato 1.500 euro, al secondo e terzo rispettivamente 750 euro. A tutti i finalisti verrà consegnata una targa attestante la qualificazione.

La giuria è così composta: Franca Diamilla Magnelli Maldini, moglie dello scrittore, Liliana Cargnelutti, archivista storica, Paolo Ciampi, scrittore e giornalista, vincitore della seconda edizione del premio, Giulio Giustiniani, giornalista, già vicedirettore del Corriere della Sera e de LA7, Raoul Pupo, docente di Storia contemporanea, storico e scrittore, Federica Ravizza, scrittrice e saggista, Gabriella Sartor, docente di lettere e rappresentante dell’Associazione dei Toscani in FVG, Mario Turello, saggista e critico letterario, Andrea Zannini, professore ordinario di Storia moderna all’Università di Udine. Il regolamento del concorso è pubblicato sul sito www.premiosergiomaldini.it

Il premio è stato realizzato grazie al patrocinio-sostegno del Comune di Varmo, al patrocinio di Regione Toscana, Regione Autonoma Fvg, Comune di Firenze, Associazione Gli Stelliniani, al sostegno di Azimut Investimenti, Gervasoni, De Castello & C. Società Tra Avvocati, alla collaborazione di Pro Loco Due Platani Santa Marizza, Club per l’Unesco di Udine, e con il contributo di Laura Toffolutti Largajolli.