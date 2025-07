Arrestato passeur croato dopo inseguimento tra Slovenia e Italia

Si è conclusa in una cella del carcere del Coroneo la fuga rocambolesca di un passeur croato, arrestato al termine di un inseguimento iniziato in Slovenia e terminato sul territorio italiano. L’uomo, alla guida di una Skoda con targa di Zagabria, aveva con sé una famiglia di nazionalità turca composta da padre, madre e quattro figli minorenni, di età compresa tra i 10 e i 17 anni.

Il tentativo di attraversare il confine è degenerato quando, giunto nei pressi del valico tra Italia e Slovenia, l’uomo ha ignorato l’alt della polizia slovena, preferendo premere sull’acceleratore e dirigersi a tutta velocità verso l’Italia.

L’inseguimento e lo schianto sulla SP11

La situazione è immediatamente precipitata. Le pattuglie slovene si sono messe all’inseguimento, allertando nel contempo anche la polizia italiana. Il fuggitivo ha tentato in tutti i modi di far perdere le proprie tracce, ma la corsa si è interrotta in maniera spettacolare e pericolosa: l’auto è finita fuori strada lungo la provinciale 11, tra le località di Prebeneg e Caresana.

Secondo una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti, la Skoda ha terminato la propria corsa nella fitta vegetazione a bordo carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti italiani, che hanno estratto l’uomo dall’auto: il passeur ha riportato un trauma nasale a seguito dell’impatto, mentre la famiglia turca è rimasta illesa.

L’arresto e le accuse

Oltre alle forze dell’ordine, sono giunti sul posto anche i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere del Coroneo a Trieste.

Le accuse nei suoi confronti sono gravi: dovrà rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un reato che in casi simili si aggiunge a eventuali capi d’accusa legati alla fuga dalle autorità e alla messa in pericolo di minori.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook