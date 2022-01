Vaccini: nuove aperture in Carnia, Canal del Ferro, Val Canale

FVG – L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) arricchisce l’offerta vaccinale dedicata alle dosi booster in Carnia, Canal del Ferro e Val Canale. I centri saranno attivi dal prossimo lunedì 17 gennaio per tre settimane in Carnia e dal giorno dopo in Canal del Ferro e Val Canale per 2 settimane. La capacità vaccinale complessiva settimanale è di 1.220 dosi (860 divise fra i centri di Tolmezzo, Paluzza, Paularo, Ovaro, Ampezzo e 360 in quelli di Tarvisio, Prato di Resia, Chiusaforte e Pontebba). Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Nel dettaglio, la programmazione prevede le seguenti aperture: a Tolmezzo nell’edificio comunale di via G. Marchi 12, lunedì dalle 15 alle 18, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; a Paluzza a palazzo d’Aronco, ex chiesa di San Giacomo in via Roma 40, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30; a Paularo nella caserma Maronese in via Piave, martedì dalle 15 alle 18; ad Ampezzo a palazzo Unfer in piazza Zona libera 1944, giovedì dalle 15 alle 18 e sabato 9.30 alle 12.30 infine ad Ovaro nella sala del centro socio-culturale in via Caduti 2 maggio 195, venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

In Canal del Ferro e Val Canale il calendario sarà ripetuto per 2 settimane a partire da Prato di Resia il 18 gennaio nella palestra comunale in via S. Giorgio 49, seguito da Chiusaforte il 19 e il 26 gennaio nella sede del teatro del centro scolastico Manlio Amadori in via Ruffi, da Pontebba il 20 e il 27 gennaio nella palestra del polo scolastico in via Zardini 25 mentre le somministrazioni del vaccino a Tarvisio verranno effettuate il 25 gennaio presso il poliambulatorio di via Vittorio Veneto 74. L’attività sarà svolta per tutti i centri dalle 14 alle 17.

Potranno prenotare la terza dose tutti i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato. L’informativa e il modulo di consenso per la dose booster che gli utenti devono compilare e portare il giorno della vaccinazione, riguarda il vaccino Moderna ed è reperibile al seguente qui. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite i Cup e le farmacie locali per garantire un accesso privilegiato ai residenti.