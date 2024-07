Veicoli danneggiati dal maltempo del 2023, come richiedere i fondi

Il Friuli-Venezia Giulia si rialza dopo gli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la regione tra il 13 luglio e il 6 agosto 2023. Con un decreto recentemente pubblicato, la regione ha destinato oltre 4,5 milioni di euro per ristori destinati ai proprietari di veicoli danneggiati. Un totale di 7.192 beneficiari riceverà il sostegno economico, come annunciato dagli assessori Riccardo Riccardi (Protezione Civile) e Cristina Amirante (Infrastrutture e Trasporti).

Dettagli dei fondi assegnati

Il decreto specifica le modalità di erogazione dei fondi, differenziando tra veicoli riparabili e non riparabili. Per i veicoli riparabili, i ristori copriranno costi legati a componenti essenziali come cristalli, fanali e specchietti retrovisori, il cui danneggiamento impedisce la circolazione sicura. Per i veicoli considerati non riparabili, i proprietari riceveranno un ristoro basato su una stima del valore residuo del veicolo, che dovrà essere supportata da documentazione adeguata, come la quotazione Eurotax.

Modalità di presentazione della rendicontazione

I beneficiari dovranno presentare la rendicontazione delle spese entro un anno dalla pubblicazione del decreto di concessione, ossia entro il 24 luglio 2024. È disponibile un modulo informatico per la presentazione della rendicontazione, accessibile tramite Spid, Cie o Cns/Crs sul sito della regione. Le dichiarazioni devono essere rese sotto forma di autodichiarazioni, senza necessità di allegati, ma la documentazione di supporto deve essere conservata per almeno tre anni per eventuali controlli successivi.

Supporto e informazioni

Per chiarimenti, è possibile contattare gli uffici della Direzione Infrastrutture e territorio tramite un numero dedicato o l’indirizzo email email maltempo2023privati@regione.fvg.it. Inoltre, il sito web della Regione FVG offre linee guida dettagliate, risposte alle domande frequenti e un opuscolo informativo per aiutare i beneficiari nella procedura.

