Scritte contro il presidente Fedriga: dopo Majano anche Reana del Rojale

UDINE – “Il ripetersi di atti spregevoli e intimidatori sta caratterizzando quello che è diventato un periodo di intolleranza e vigliaccheria; il nostro auspicio è che i responsabili di simili azioni siano quanto prima individuati e pesantemente responsabilizzati”. Così i consiglieri regionali Mauro Di Bert, Edy Morandini e Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar) commentano le nuove scritte di minaccia all’indirizzo del governatore, Massimiliano Fedriga, comparse nella mattinata di oggi a Vergnacco di Reana del Rojale, sul muro di cinta del cimitero della frazione.

“Non si può restare indifferenti davanti all’ennesima azione di intimidazione e attacco alla persona – commenta il Gruppo in una nota, esprimendo ancora una volta totale solidarietà e vicinanza al presidente Fedriga – azione che purtroppo conferma la deriva di alcune persone che, evidentemente, conoscono solo la violenza e la minaccia come strumento di comunicazione”.

“Un clima di odio e di tensione che con questo nuovo episodio – testimonia il consigliere Morandini – ha coinvolto la comunità di Reana del Rojale, particolarmente colpita da quanto accaduto nella notte. Già dalle prime ore del mattino, ho cominciato a ricevere telefonate di concittadini infastiditi per l’accaduto, ma soprattutto dispiaciuti per le minacce nei confronti del presidente e contrari a quel clima di odio e violenza diffuso con certe azioni”.