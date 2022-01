Elezioni del Capo dello Stato: Renzo Tondo centra il podio

FVG – L’ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, oggi deputato tra le file di Noi con l’Italia, movimento politico guidato da Maurizio Lupi, è stato uno dei protagonisti della corsa al Colle.

Durante la seconda votazione per eleggere il successore di Sergio Mattarella, 18 grandi elettori hanno scritto il nome del carnico Tondo sulla scheda. Una nota di colore che ha dato entusiasmo ai friulani che si trovavano davanti alla tv o al pc in quel momento. Per capire chi potrà davvero diventare il nuovo Presidente della Repubblica, se ne riparlerà domani mattina a partire dalle 10.30, anche se è plausibile che solo dalla quarta votazione il vero candidato potrà uscire allo scoperto.

Hanno preso voti, tra i rappresentanti del Fvg, anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza (4 voti) ed Ettore Rosato (14).