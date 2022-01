La Cciaa cerca esperti di turismo sostenibile tra Udine e Pordenone

UDINE – Si cercano esperti in percorsi di turismo sostenibile per le imprese. La Camera di Commercio Pordenone-Udine, con la sua consortile I.Ter, ha pubblicato l’avviso per la costituzione di una lista di accreditamento per professionisti del settore, nell’ambito Progetto “ETGG2030 – European tourism Going Green 2030″, di cui è partner, anche in collaborazione con l’Azienda Speciale Asset della Camera di Commercio della Basilicata. L’obiettivo della selezione, prevista dal progetto, è aiutare le imprese ad andare verso una certificazione del turismo sostenibile, sempre più richiesta e spendibile. Gli esperti assisteranno le 15 pmi italiane selezionate lungo tutto il percorso di formazione e assistenza per l’adozione dei programmi di certificazione più idonei.

L’avviso è rivolto a tutti gli interessati che abbiano esperienza professionale di almeno 5 anni in azioni di formazione, consulenza o supporto all’imprenditoria e assistenza al turismo sostenibile, con particolare riferimento alle attività volte allo sviluppo e all’innovazione rispettosa delle risorse e dell’ambiente per accrescere la sostenibilità del processo decisionale aziendale.

Sul sito della Camera di Commercio www.pnud.camcom.it, con link visibile già in homepage, è possibile leggere i dettagli dell’avviso e scaricare la domanda di accreditamento. Domanda che va presentata entro il 28 gennaio da casella di posta certificata all’indirizzo Pec iter@pec.pnud.camcom.it per gli esperti residenti nelle regioni del Centro-Nord italia (Fvg, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagne e Marche), mentre per l’adesione di esperti del Centro-Sud italia è possibile consultare il sito di Asset, Azienda speciale della Camera della Basilicata.

L’accreditamento avrà validità per tutta la durata del progetto ETGG2030 “European tourism Going Green 2030 e fino al 30.06.2023.