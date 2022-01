Migliora la viabilità verso passo Pramollo: raggiungere le piste da sci sarà più semplice

UDINE – Sono perfettamente percorribili i 13 chilometri della strada che da Pontebba porta a Pramollo. I lavori di manutenzione e la realizzazione di una galleria artificiale di 60 metri hanno reso infatti la Strada Regionale 110 ancora più scorrevole e sicura. Una grande comodità per chi desidera recarsi in giornata nel prestigioso comprensorio sciistico che vanta ben 30 impianti di risalita.

Le abbondanti nevicate e le temperature ideali per il mantenimento del fondo permettono di utilizzare nella loro totalità l’ampia scelta di piste della stazione sciistica.

Per chi con gli sci ama scendere disegnando curve dall’ampiezza record, a Nassfeld Pramollo c’è una proposta imperdibile: le Piste XXL, speciali tracciati che offrono un’eccezionale larghezza e un fondo ideale – grazie alla cura dedicata ogni notte dagli addetti – per pennellare discese in completo relax. A disposizione degli sciatori Piste XXL Rosse e Nere, da scoprire sulla mappa degli impianti.

Sul fronte Covid-19 non ci sono particolari differenze rispetto alle regole di prevenzione adottate in Italia. Per acquistare lo skipass e accedere alle piste è necessario il Super Green Pass. Sulle funivie e all’interno dei ristoranti è inoltre obbligatoria la mascherina.