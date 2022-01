Il Presepe di sabbia resta aperto anche nei fine settimana di febbraio

UDINE – Una grande risposta di pubblico per tutto il periodo natalizio e una sorprendente partecipazione registrata nel mese di gennaio. Con queste premesse, in accordo e con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro e Lignano Sabbiadoro Gestioni, l’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur comunica con piacere che la 18a edizione del grande Presepe di Sabbia sarà visitabile anche durante tutti i fine settimana di febbraio.

“Siamo davvero felici di aver ottenuto un simile risultato in una anno così difficile – ha commentato il presidente dell’Associazione Mario Montrone – La grande partecipazione e i tanti attestati di gradimento ricevuti, non ultimo quello del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ci hanno quindi spinto a fare uno sforzo in più e a tenere aperto anche nel prossimo mese”. Una bella notizia per la città balneare che ha visto negli ultimi fine settimana, complice anche il bel tempo, l’arrivo di migliaia di persone. Sono intanto oltre 45 mila le visite registrate all’opera dedicata quest’anno alla Divina Commedia e al sommo poeta Dante. Per tutto il mese di febbraio il Presepe sarà quindi fruibile nella tensostruttura adiacente alla Terrazza a Mare il sabato, dalle 14 alle 18 e la domenica, dalle 10 alle 18. Prenotazione consigliata su www.presepelignano.it .

Apertura del tutto speciale sarà invece quella di lunedì 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco, Patrono della città di Lignano Sabbiadoro, con orario dalle 14 alle 18.

La 18a edizione dell’opera è organizzata, come di consueto, dall’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur con il sostegno della Città di Lignano e di Lignano Sabbiadoro Gestioni, in collaborazione con Lignano in Fiore Onlus e con il fondamentale contributo delle Associazioni lignanesi.