“Da Mattarella parole lungimiranti, in grado di unire”. Il commento di due grandi elettori del Fvg

FVG – “Un discorso alto e lungimirante, capace di dare una prospettiva al Paese in vista delle sfide dei prossimi anni”. A sottolinearlo è Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, che ha partecipato a Roma – nella sua veste di Grande elettore – alla cerimonia di insediamento di Sergio Mattarella. “Mi è piaciuta in modo particolare – aggiunge il presidente – l’attenzione posta dal Capo dello Stato al tema della dignità del lavoro. E da friulano mi ha emozionato il riferimento esplicito a Lorenzo Parelli, lo studente morto tragicamente durante uno stage. Ho molto apprezzato anche il passaggio sulla giustizia, che deve tornare a rispondere alle esigenze dei cittadini e recuperare la fiducia della gente, rinunciando alla tentazione della politicizzazione”.

Zanin sottoscrive pienamente anche le parole del Presidente – che ha cominciato oggi il suo secondo mandato – su denatalità e inverno demografico: “Si tratta di una grande sfida per le nostre società occidentali, come ripeto da tempo”.

“Mi sarei aspettato invece qualche parola in più – conclude il presidente dell’assemblea legislativa Fvg – sulle autonomie locali e sul ruolo delle Regioni, che devono assumere un’importanza sempre maggiore anche nel percorso di costruzione di un’identità europea vicina a popoli e comunità”.

“Ancora una volta dobbiamo dire grazie al Presidente Mattarella. Il suo discorso dimostra una volta di più come questo Presidente rappresenti realmente il popolo italiano. Le sue parole sono capaci di unire e allo stesso tempo sferzare tutti su temi delicatissimi, a partire da quello del lavoro giovanile, toccando la tragedia del giovane Lorenzo Parelli”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Sergio Bolzonello (Pd), che ha preso parte alle votazioni del Capo dello Stato, come grande elettore, commentando il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Con il suo discorso è entrato nel merito del ruolo del Parlamento, delle grandi riforme da fare, a partire da quella sulla magistratura. Abbiamo ascoltato – conclude Bolzonello – un discorso importante, forte e autorevole, che ancora una volta dimostra lo spessore del nostro Presidente”.