Claut, patria del curling, apre le porte ai neo campioni olimpici

CLAUT – “Claut e la Valcellina, tra le più antiche patrie del curling in Italia, si congratulano con i campioni olimpici azzurri, che aspettiamo al più presto nel nostro Centro Federale”. Lo ha detto il sindaco Gionata Sturam dopo la straordinaria affermazione di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto a Pechino.

“Nel nostro palaghiaccio è operativo il primo Centro federale di questa disciplina – ha aggiunto – al quale si sono poi affiancati quelli di Cortina, Cembra e Pinerolo. Se abbiamo questa struttura di eccellenza lo dobbiamo a un visionario come Alceo Della Valentina, al quale è stata intitolato l’intero impianto, che aveva visto meglio e prima di altri le sue potenzialità”. Nel paesino della Valcellina, infatti, il curling viene praticato addirittura dal 1975.

Adesso Claut vuole far conoscere meglio questo tipo di disciplina: “In collaborazione con la società di curling, come Comune intendiamo proporre un open day gratuito che ci permetta di fare avvicinare quanti più appassionati possibile – riferisce il primo cittadino -. In queste ore stiamo ricevendo tantissime chiamate da parte di curiosi che ci chiedono come fare per approcciarsi. Stiamo lavorando per dare loro un’opportunità”.

Claut è inoltre stata scelta per ospitare, a gennaio 2023, le gare di curling dell’Eyof, il Festival olimpico della gioventù europea che si svolgerà in Friuli Venezia Giulia.