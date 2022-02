Campo nomadi, Fontanini: “Sarà installato un limitatore per evitare gli sprechi di acqua”

UDINE – Rifacimento del pozzetto dell’acqua su suolo comunale, quindi esterno al campo nomadi. Installazione di un contatore per limitare la portata dell’acqua. Un conseguente crollo del 90% dei consumi: da 100mila litri al giorno a una quota stimata di 10mila litri. Questo l’esito del confronto tra il sindaco di Udine Pietro Fontanini e il direttore del Cafc Massimo Battiston.

Spiega Fontanini: “Tagliamo la testa al toro in premessa: non ho mai detto che voglio togliere la fornitura dell’acqua. Ma è un mio dovere imprimere un giro di vite molto severo ai rubinetti. Come possiamo tollerare che 40-45 persone consumino 100mila litri di acqua al giorno? Con 10mila litri al giorno siamo ampiamente oltre alla quota ragionevole stimata dal Cafc. Chi difende gli sprechi non è un filantropo, ma un ipocrita che manca di rispetto alla comunità. O, in alternativa, semplicemente non sa quello che dice”.

Ancora il sindaco: “Il Cafc farà un’ispezione per individuare le perdite, visto che è ormai acclarato che la ragione principale di questi consumi risiede nelle tubature fatiscenti. A quel punto, sposteremo il pozzetto su superficie comunale e lo doteremo di un limitatore. Non solo: per chi chiedesse di consumare una quota ulteriore di acqua, potremo intestare il contatore alla singola utenza. Ognuno paghi l’acqua che consuma. Come tutti”.

Fontanini chiude: “Serviranno non più di 10-15 giorni per fare quanto descritto. Lo scorso anno il Comune ha pagato 26mila euro per l’acqua del campo nomadi. Non siamo disposti a continuare a pagare conti del genere. La quota vitale di acqua è stimata in 50 litri al giorno a persona: obiettivamente, una cifra molto bassa. Il Cafc ha stabilito una soglia di 200 litri al giorno: basta fare due calcoli per capire che gli attuali consumi sono irragionevoli. L’acqua non si spreca. Si usa in modo corretto e si paga”.